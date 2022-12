Horóscopo Chino: Así será tu suerte antes de que termine el 2022

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Céntrate en tus familiares y tu pareja para que todo fluya sin novedad durante estas celebraciones decembrinas. Esa energía que ellos te darán, harán que tu suerte y prosperidad se mantengan intactas, sin cambios hacia lo negativo. Ellos equilibran tu vida. Son tu mejor balanza.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Si ya esperaste mucho tiempo para que cambiara tu suerte, pues espera lo poco, porque la vida te sonreirá antes de que termine este año, con una buena noticia que te hará recapacitar y devolverá la fe que habías perdido o creías no tener. Tu semblante cambiará para mejor.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Llegará a ti alguien que solo habla sandeces para buscar tu opinión y meterte en problemas. Tendrás que aprender a detectar a estos individuos y así no terminarás el año metida en serios problemas. Ya sabes quiénes son, pues aléjate lo más que puedas.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Solo bastará una frase hacia tu pareja para que las tensiones que habían entre ustedes se relajen y pueda haber un espacio para el entendimiento. Tu relación se estaba yendo en picada por la falta de comunicación, pero tomará otro rumbo antes del 31 de diciembre.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Quedarás soltera y pensarás que el mundo se te vino encima, pero es el mejor momento para que conectes contigo y disfrutes de la libertad que te brinda la soltería. Descubrirás que puedes hacer muchas cosas y que tienes un gran potencial. Ponte tu mejor vestido y sal.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Tu gran personalidad te hacen un chica entrañable y muy apreciada, por lo que para estas festividades no sabrás qué hacer para no dejar en mal a nadie. Sin embargo, no podrás, así que toma una decisión sabia que no te genere incomodidad más adelante.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

En el trabajo se complicarán las cosas con algunos compañeros de trabajo que pondrán sus intereses propios por encima del colectivo. Una decisión final terminara por afectar a todos por completo y eso te incluye. Lo mejor será que intervengas y orientes a tus colegas.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

No habrá segundas oportunidades para que te mudes de departamento en el semestre del 2023, así que si no tomas esta buena alternativa que te está llegando a tus manos, pues tendrás que calarte los inconvenientes. Tendrás que decidir si recibir o no el nuevo año en una casa nueva.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Tu pareja hace muchas cosas por ti, pero a ti rápidamente se te olvidan, por lo que te tocará hacer un máximo esfuerzo por retribuirle todo lo bueno que te dedica. Quizá recibir el nuevo año a su lado, pese a que siempre lo pasas con tu familia. Esto le demostrará lo importante que es para ti.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Planes y más planes, pero por ningún lado aparece tu pareja, quien ya tenía pensado cómo sorprenderte para tu cumple. Estás cavando tu propia tumba porque su novio ya le está empezando a dejar de importar muchas cosas, y eso es señal de que la relación se pondrá peor.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Tus constantes quejas en el año te llevaron a estar sola, pero no te diste cuenta de eso sino hasta ahora con las fiestas de diciembre. Es lamentable que hayas alejando a personas valiosas. Fue lo peor que te pudo pasar. Intenta retomar y cambiar tu modo de vida.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Las palabras tienen la fuerza y el poder que decidas darles, por eso vivirás algunas circunstancias en la que tendrás que aplicar esto para poder continuar y forjar tu buena suerte al lado de personas trascendentales y con gran influencia.