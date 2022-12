“Es tallado por los dioses”: mujer encerró a su novio por miedo a que se lo “roben” otras mujeres

Una mujer se volvió viral durante los últimos días a través de las redes sociales, luego que se compartiera un video en TikTok en donde aseguraba que tenía miedo que otras mujeres le “roben” a su novio, debido a que el hombre supuestamente estaría “tallado por los dioses”. Por este motivo, lo tiene encerrado en su casa.

“Las mujeres me tienen envidia”

El caso ocurre en México, en donde el hombre se queda en casa durante todo el día, mientras es su novia la que sale a trabajar.

¿Y por qué razón él no puede salir de la vivienda? Porque ella se lo prohibió ya que es “demasiado guapo” para salir a la calle.

“Las mujeres me tienen envidia por el novio tan guapo que tengo”, partió diciendo la mujer en una entrevista para la cuenta de TikTok @icefire_oficial.

“La verdad, me han dicho que me tienen mucha envidia y me lo quieren robar, me lo quieren quitar. Por eso lo tengo en la casa”, expresó.

De igual manera, aseguró que “las mujeres, al verlo, se impresionan mucho y tengo miedo de que me lo vayan a quitar porque él es muy, muy guapo. Es tallado por los mismos dioses”.

Por último, el hombre señaló que entiende a la mujer porque él sabe lo “guapo que es”. “Es algo que siempre me ha dicho, que soy muy guapo y precisamente por eso no me deja salir o que me visiten mis amistades que tenía cercanas”, concluyó.

Las reacciones al video viral

El registro generó diversos comentarios entre los usuarios, provocando debate si el video es verídico o es actuado.

“Tiembla Leo DiCaprio”, “muy guapo, tallado por los mismos dioses”, “díganme que todo esto es actuado por favor”, “ya me enamoré de tanto verlo” y “confirmado: el amor es ciego”, fueron parte de las reacciones.