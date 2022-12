Horóscopo 2023: los consejos que debe seguir cada signo para cambiar su suerte el próximo año

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tendrás que cambiar algunas de tus hábitos para que puedas comenzar a experimentar otras situaciones más favorables para tu economía,. Algunos vicios son la piedra en tu camino e impiden que la fortuna llegue a tus manos.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Quieres recibir todo lo bueno del universo, pero te niegas a soltar lo que tienes por temor o desconfianza, pues tendrás dos opciones para este año: seguir con las manos llenas, pero callada sin derecho a quejarte o abrir lo brazos a la incertidumbre y tomarla como venga.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Sé agradecida con quienes te tendieron la mano en el 2022. Hazlo con un consejo, una acción, dinero, una plegaria o una diligencia, pero nunca olvides a ellos que te llevaron a donde estás. Esto mantendrá en equilibrio su bonanza y economía familiar.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Valora es esfuerzo que los demás hacen, si eres jefa recompénsalos con lo que más desean. Esto regresará a ti como búmeran, ya sea en salud, bonanza o amor. Pero no dejes que tu posición te impida ver lo que otros sacrifican, recuerda cuando estuviste en ese lugar.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Ese proyecto que tienes en mente tendrás que soltarle las riendas para que se materialice o para que se vaya, pero ya no podrás tenerlo atado por temor al fracaso. Este 2023 traerá muy buenas oportunidades desde todos los ámbitos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

¿Quieres entrar en una relación? pues tendrás que bajar la intensidad de tus acciones, que solo espantan a quienes se te acercan porque piensan que eres demasiado estricta. rigurosa, que no se permite vivir en la libertad de lo que la vida regala.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

La prioridad para este año debe ser tú, porque te abandonaste y esto deterioró tu energía, que ya no circula como antes. La única manera de activarlas es dándote espacio y tiempo de calidad para ti. Eso no se te hace egoísta. Si tú no estás bien, quienes están tu cargo tampoco lo estarán.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Las cartas están echadas y solo tienes que soltar ese miedo para que puedas disfrutar de la prosperidad que está destinada para ti en este nuevo año por todo lo bueno que hiciste. Ese corazón noble te dará los mejores momentos del 2023.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

No desistas, no desmayes porque conseguirás alcanzar ese estatus que tanto deseas para ti o para alguien a quien amas con locura. Tu perseverancia rendirá frutos en el primer trimestre y al final esto será beneficioso para ti en el largo plazo.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Piensa mal y acertarás. Esto te salvará de caer en una estafa que además proviene de una persona muy cercana, quien también será víctima. Serás tentada, pero tu astucia y desconfianza te salvarán de vivir un mal momento financiero que pudiera extenderse por todo el 2023.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Suelta ese apego a tus padres, es lo que te atrasará en materia económica y amorosa durante el próximo año, ya que no te verán como una mujer independiente, capaz de tomar sus propias decisiones. Esto ha estado afectando la forma cómo te perciben.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tendrás que aprender a reconocer a un mentiroso. Eres muy crédula, piensas que todos siempre tienen buenas intensiones y esto es lo que impide que crezcas porque siempre hay alguien que te pone la piedra en el camino, pero no lo vez. Trabájalo para cambiar tu 2023.