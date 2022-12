La Navidad es la gran celebración del amor y estos 3 signos se activarán para recibirlo

La Navidad es el momento más hermoso del año, es encuentro, amor, familia, celebración. Este tiempo es propicio para buscar la reconciliación, para dejar los rencores a un lado y renacer como el ave fénix.

Este fin de semana particularmente entra la Luna Nueva en el signo de Capricornio, al principio el satélite será menos visible, pero con el pasar de los días la iluminación se hará cada vez más grande.

Así como este fenómeno astrológico es un renacer, así será en los signos del zodiaco que se preparan para recibir estas vibraciones energéticas e iniciar una nueva etapa en lo emocional.

Según expertos de la astrología la Luna Nueva es un periodo de inicios cíclicos y al estar en Capricornio, el signo del trabajo y la ambición, nos invita a conectar con nuestros propósitos en la vida y a tomar decisiones para que todos nuestros proyectos personales se encaminen al éxito.

El amor será la premisa en todo los sentidos y estos 3 signos, Sagitario, Leo y Capricornio deben tomar la decisión para ir en busca de su felicidad:

Leo

Es el signo que ama con todo el corazón, que buscan enamorar con una pasión que es imposible decirles que no. Este fin de semana será el momento para estar con esa persona a la que le darás la sorpresa de que quieres pasar el resto de la vida juntos. La Luna Nueva te dará esa energía que necesitas para decir que sí quieres la oportunidad de estar a su lado, así que llénate de valor y disfruta de ese amor que te hace feliz.

Sagitario

En el pasado te llevaste muchos tropezones, pero la llegada de la Navidad trae a una persona del pasado que vendrá decidido a conquistarte y tú no puedes permitirte dejar pasar esta oportunidad. Es el momento, es la persona que esperabas, no importa lo que pasó antes, es el ahora que vas a disfrutar y a consolidar. La Luna Nueva te permitirá entender que tu lugar y tu vida está con esa persona donde quiera que sea, así que no dudes más y atrévete que te irá muy bien.

Capricornio

La posición de los planetas en esta Navidad hará que sus emociones salgan a flor de piel, tomando en cuenta que la personalidad de estos nativos es introvertida. Pero esa energía de los movimientos planetarios hará que mejore su capacidad de amar. Están en el momento perfecto para tomar decisiones y entre esas la de ser feliz con la persona que hoy les hace latir el corazón. La Luna Nueva marca el inicio de una nueva etapa en tu vida, aprovéchala al máximo.