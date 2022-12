La elongación de Mercurio marcará la fortuna de estos signos

Un pequeño punto resplandeciente en el horizonte, así se verá el planeta Mercurio en el anochecer de este 21 diciembre, cuando se concrete su máxima elongación este. Esta mayor separación del Sol respecto a nuestro punto de vista traerá fortuna para algunos signos zodiacales, que deberán sacar partidos en estos días de las oportunidades que regala este evento astronómico. Las favorecidas son las nacidas bajo los signos de Géminis, Virgo, Escorpio y Piscis.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Con el acercamiento de Mercurio, disfrutarás de tu buen humor, pero lo mejor de todo es que quienes están a tu alrededor también. Si estás soltera, este será su gancho hasta el 22 de diciembre para atraer el hombre indicado, quien está buscando una mujer que le haga sacar sonrisas, aunque la tristeza lo esté matando. Si por el contrario, te encuentras en una relación, vivirás momentos muy graciosos y se reirán a carcajadas, alimentando aún más ese amor tan sublime.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Estas intoxicada de información, ver tantas noticias, red sociales, periódico, noticieros y radio te están llevando a caer en la obsesión y la paranoia, lo cual está alterando tu salud mental. Con Mercurio más cerca de la Tierra, le facilitará el camino para que puedas tomarte un descanso de todos esos datos negativos que están llegando a ti. Apóyate en tus seres queridos y desactiva todas las notificaciones de tus cuentas para que puedan contemplar la paz. También establece límites para que no te cuenten hechos noticiosos. En tu mente está en poder.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Por estos días tendrás mucho ánimo para hacer las actividades pendientes, en especial la de organizar y ordenar su hogar, que lo tienes como acostumbras debido a la premura con la que salir cada día de tu casa, y el poco tiempo que te queda para atenderla. Esto será muy ventajoso para esta semana, porque así pondrás a circular las energías y la abundancia comenzará llegar paso a paso. Notarás una gran diferencia a medida que transcurre el tiempo. Sería de gran ayuda que incluyas una planta para atraer la riqueza y que se instale.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Hay una segunda oportunidad, cuando pensaste que ya todo estaba acabado, que debías resignarte dejar así las cosas, el cosmos te brinda otro momento para que puedas remediar ese conflicto de la mejor manera posible, y demostrarte que el orgullo no sirve de nada cuando uno realmente ama a la persona. Es hora de expresarte con eficacia, de decir “Lo siento”, de recapacitar y no volver a comer el mismo error. Esa persona te esta esperando, no para vengarse, sino para escucharte.