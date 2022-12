Influencer es criticada por ser talla grande y tener un esposo guapo y musculoso: Ella da lecciones de amor

Las mujeres gordas y poco agraciadas para los estándares del mundo en el que vivimos, no tienen derecho a tener a su lado un hombre guapo y musculoso, porque solo están reservados para las modelos esbeltas y bellas.

Resulta que existe el amor verdadero e incondicional que no tiene barreras ni físicas ni emocionales, seres que se aman sin importar si eres feo, gordo, flaco o bonito.

La influencer Alicia McCarvell demuestra que existe el amor más allá del físico y que no existe barreras más allá de las que uno mismo se puede poner.

Él guapo, ella feliz a su lado

Alicia se ha vuelto muy popular en las redes sociales por el divertido contenido que publica de su esposo y la relación cómplice que tienen.

A través de sus videos y fotografías promueve una actitud de amor propio y positividad hacia nuestro cuerpo, sin importar la talla que tengamos.

Aunque tiene millones de seguidores que la admiran y siguen sus aventuras, lo cierto es que también recibe muchas críticas y comentarios hirientes con respecto a su relación.

Recientemente Alicia subió a sus redes un clip en tendencia de transformación, en el que primero ella y Scott aparecían en toalla y en el siguiente instante, arreglados para salir, reseñó el portal Genial.

Los comentarios fueron devastadores, pues algunos expresaron que “no tenía sentido” que su esposo, Scott, estuviera con una mujer con sobrepeso mientras él estaba musculoso y entrenando en el gimnasio.

“Oh, seguramente ella no era gorda cuando se conocieron”. “Ella tiene que ser rica, él debe ser gay”. “Tiene un fetiche por las mujeres gordas”, “Nos han hecho creer que alguien que está físicamente en forma, como Scott, nunca, ni en un millón de años, podría estar enamorado o ser compatible con una mujer gorda”, son algunos de los comentarios crueles con los que han tenido que lidiar Alicia y Scott en su relación.

16 años juntos y mucho amor y respeto

Pero por encima de lo que diga la gente, nadie sabe el trasfondo de esta relación. Alicia y Scott se conocieron hace 16 años cuando estaban en la escuela y han recorrido una vida juntos de altibajos y siempre se han apoyado.

Se profesan cariño, respeto y han celebrado las cosas buenas y malas en cada etapa de su relación.

Cuando Alicia perdió su trabajo, fue su esposo su mayor pilar y el que la motivó a perseguir sus sueños. Fue en ese momento que surgió la idea de publicar videos divertidos de su vida en pareja, ya que ellos resaltaron que se ríen constantemente juntos, y Scott estaba seguro de que todo el mundo amaría la personalidad encantadora de su esposa, igual que él.

Con esta experiencia, Alicia ha aprendido grandes lecciones de amor propio gracias a la interacción con la gente.

La actual estrella de las redes reveló que durante mucho tiempo solía pensar igual que otras personas, sintiendo que no merecía el amor de Scott: “Creía que, si yo no me gustaba a mí misma, ¿cómo podría gustarle a él?”.

Derribando prejuicios

Lo más importante de su relación es que su esposo, pese a las criticas y el maltrato hacia Alicia, nunca ha flaqueado y es ella quien por un momento sintió que no era digna de él. Pero las cosas cambiaron. “El mundo nos mira e inmediatamente le da más valor a Scott que a mí”, compartió la influencer.

Dice que lidia a diario con los mensajes de mujeres delgadas y atractivas, según los estándares, que le insinúan a su esposo que debería estar con alguien como ellas.

“Yo diciéndome durante la mayor parte de nuestra relación que no soy digna de su amor debido a mi cuerpo es exactamente lo mismo que esta mujer delgada diciéndole que ella es digna de él debido a su cuerpo”, recalcó.

Pero ha sido una prueba superada porque Alicia se siente muy segura del amor que le profesa Scott, ya que sabe que valora su humor, su compromiso y su enorme corazón, cualidades que no tienen absolutamente nada que ver con su cuerpo o su peso.

La influencer es consciente de que la sociedad les da demasiado valor a los estándares de belleza, porque es algo que hemos aprendido durante muchos años. Sin embargo, también insiste en que podemos cambiar eso y es responsabilidad de todos derribar los prejuicios.