Horóscopo de hoy: sábado 17 de diciembre para cada signo del zodiaco

Aries

Aprovecha al máximo este día para organizar el hogar y los pendientes para que en la semana no se acumulen las responsabilidades. Procura tomar decisiones económicas que a futuro te traigan beneficios. En el amor, será un día muy especial para recibir todas las muestras de cariño y afecto de tu pareja.

Tauro

Cuidado con los gastos porque puedes estar sacando de tus ahorros que vas a necesitar en otro momento. Toma este día de descanso para reflexionar sobre lo que quieres a futuro. En el amor, acepta las invitaciones y date la oportunidad de conocer otras personas. Sal de tu zona de confort disfruta de la vida.

Géminis

Lo principal es reunirse con la familia y resolver ese asunto que les está preocupando. Tus dotes de comunicación ayudarán mucho para salir de este trance. En el amor, te sorprenderás de un amigo que te confesará lo que siente por ti. Pero tú serás sincera y cortarás por lo sano toda ilusión.

Cáncer

El estrés minó tu vida toda esta semana, así que llego el día en el que puedes relajarte y compartir con la familia que tanto te necesita. En el amor, acepta la invitación a bailar, tomarte unos tragos y hacer vida social. Esa también es una manera de relajarte.

Leo

Debes organizar mejor tus cuentas para que en el futuro no hagas gastos innecesarios. Tu familia te hará una invitación para darte una buena noticia. En el amor, estás en un momento de mucha tranquilidad y de encuentro contigo misma. Ya pronto estará a tu lado la persona que esperas.

Virgo

Estas en un aprieto económico y piensas en pedir un préstamo. No es el momento para endeudarte. Paciencia porque se va a cerrar el negocio que te permitirá salir adelante. En el amor, la relación de pareja no está en su mejor momento, pero busquen el tiempo de salir y limar las asperezas. Cuando se quiere se puede.

Libra

Te pagan un dinero que no esperabas y con eso podrás solucionar una situación que te tenía angustiada. Se te va a presentar una buena ocasión en el terreno laboral, no la pierdas. En el amor, tendrás todo el apoyo de tu pareja para tomar una decisión importante para el futuro.

Escorpio

Como estas en un buen momento económico te puedes permitir algunas cosas. Pero no te excedas. Disfruta de este día de descanso. Te lo mereces. En el amor, recibirá una noticia de tu pareja que te hará muy feliz y celebrarán con una noche maravillosa. Disfruta.

Sagitario

No dejes que el estrés y los problemas del trabajo afecten tu salud mental. Lo único que tienes que hacer es concentrarte y buscar soluciones. Mucho cuidado con los gastos, no es momento para excesos. En el amor, ten cuidado con tus expresiones para no herir a quien amas con una palabra brusca. Eso puede resquebrajar tu relación.

Capricornio

Evita las discusiones sin sentido por temas que no vale la pena traer a colación. Toma las cosas más a la ligera para que los problemas laborales no te afecten en la salud. En el amor, Aunque ahora esa persona esté lejos, si los sentimientos son genuinos, perdurarán. Confía en él para que la relación siente bases fuertes.

Acuario

En el plano laboral, las cosas no han salido como esperabas, pero es una etapa muy corta que vas a superar. Es solo cuestión de tiempo para ver como los negocios se levantan exitosamente. En el amor, se presentan situaciones novedosas en tu vida sentimental, incluso suenan campanas de compromisos. No cabes de la felicidad.

Piscis

No dejes que el mal carácter dañe el clima laboral que tu misma construiste. Tú eres el punto de unión para que los proyectos sigan avanzando y mejore la economía de todos. En el amor, si vas a consolidar una relación, cuidado con las personas inseguras emocionalmente. Evita estar con compañeros que no son leales y que podrían envolverte en un chisme.