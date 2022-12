Los 5 signos que tendrán un golpe de suerte en su economía en la tercera semana de diciembre

Desde este 19 de diciembre y hasta el próximo 25 de diciembre habrá cinco signos del zodiaco que tendrá mucha suerte, estos son: Aries, Géminis, Virgo, Escorpio y Capricornio. Ellas pasarán tiempo a solas con su pareja, recibirán ayuda de sus seres queridos y ganarán premios que catapultarán sus emprendimientos.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Esa tristeza que tanto te embarga será cuestión del pasado, porque esta semana tendrán a tu lado a toda la gente que te ama y te brindará el apoyo que necesitas para salir de ese hoyo en el que te encuentras. Solo será necesario que te dejes de ayudar y eches a un lado tu orgullo. Hay tanta emotividad en el ambiente que te sentirás bendecida por contar con todos ellos. Abrázalos. Te hace mucha falta.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Una oportunidad para un trabajo exprés te dará el empuje económico que estás necesitando para poder ayudar a los tuyos en las fiesta decembrinas. Ese dinero te rendirá muchísimo porque tiene la bendición del cosmos. Sufriste mucho el año pasado y esta es una forma de recompensarte por tu valor y fortaleza.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

La rutina se quebrará para darle paso a una experiencia muy tierna y encantadora con la que te sorprenderá tu pareja. Hay que aprovechar estos momentos para expresar todo lo hermoso que sientes hacia él y lo importante que es para tu vida. Que este año se te vaya sin rendirle tributo también. Ambos se merecen un espacio a solas y tiempo de calidad, en la que los dos sean los protagonistas.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

En estas fiestas decembrinas descubrirás que alguien muy cercano, y a quien le tienes mucho aprecio, te ama como a nadie, valora cada parte de ti, con tus defectos y tus virtudes. Siempre te ha querido en silencio, al igual que tú, pero solo que no te has dado la oportunidad de soltarle las riendas a ese sentimiento por pensar en los demás. Pues llegó la hora de ustedes. Deja que te hable y no te cierres a tener una maravillosa oportunidad en el amor.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Serás la feliz ganadora de un concurso, cuyo premio te permitirá expandirte a nivel financiero durante el 2023 porque ese emprendimiento comenzará a subir como la espuma. Serás indetenible. En hora buena te llegó ese premio. Edúcate para que aproveches todas tus potencialidades y te distintas de la competencia, seas única, lo cual hará mucho más atractivo tu negocio. Si es posible toma un curso de gestión de comercio o marketing digital para que te expandas.