Atrevidos: Estos son los signos que le restan importancia a lo que opinan los demás

No les importa el qué dirán: los signos más atrevidos Foto de Atikh Bana en Unsplash

Las mujeres nacidas bajo la influencia de Tauro, Leo, Escorpio y Capricornio son muy seguras de ellas, no están involucradas con el chisme, no les tiembla la voz para fijar límites a los abusadores o cantar una cuantas verdades a quienes se las merecen. No necesitan la aprobación de otros para lanzarse a la aventura. Es por esto que son consideradas líderes.

No ocultan sus sentimientos, porque poco les importa si los demás les parece bien o no, ya que para ellas lo esencial y primordial es cómo se sientan.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Ellas se distinguen a donde llegan, en especial en los espacios laborales porque no se tienden a guardar nada de lo que piensan y sienten, aunque esto pueda repercutir directamente en su estabilidad, porque están convencidas de que no tienen por qué guardar silencio solo por vergüenza o para lo afectar los intereses de personas que tampoco las toman en cuenta. Esto las convierte en las más atrevidas en estos espacios, y que por lo general se convierten en integrantes de sindicatos. Los superiores le temen porque ellas son determinantes.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Pedir permiso para hacer lo que realmente las hace felices no forma parte de la “educación” de las mujeres que nacieron bajo esta constelación, porque ellas se sienten muy seguras cuando van a realizar o decir algo. Pueden respetar tu opinión, pero rara vez alguien puede influir en las opiniones ellas, porque consideran que son muy dedicadas y tienen la razón, además de que no confían de buenas a primeras en otros. Ganar su confianza es como obtener una medalla olímpica.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

¿Miedo a las criticas? pue estas son el motor de arranque para las mujeres de escorpio. No les importa si repercute o no en los sentimientos de sus allegados, aunque a veces reconocen que se han excedido y le bajan la intensidad a sus acciones. No esperan por decisiones de otros o qué opinan los demás para poder realizar alguna actividad, ellas toman la iniciativa y esto las ha llevado a liderar grupos, que validan mucho lo que ellas puedan pensar sobre determinadas circunstancias.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Para las nacidas en este signo, soy demasiado seguras de ellas y cuando actúan lo hacen con firmeza y ahínco porque la opinión de los demás no las detiene, salvo cuando se trata de algún ser muy querido y dependerá de cuánto use la lógica para llegarles, ya que son más mentales que emocionales. Están conscientes que están siendo criticadas, pero les vale porque mientras se sientan bien lo demás sobra. Esto ha provocado algunos enfrentamientos, ya que a veces raya en el egoísmo, en especial cuando están en parejas.