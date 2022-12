Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 12 al domingo 18 de diciembre de 2022

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

Cinco de Copas

Es una semana llena de retos, pero también de mucha esperanza porque estabas esperando ese momento para destacarte en o que sabes hacer, así que ten confianza en ti misma que las cosas van a salir muy bien si te lo propones. Ya es momento que le metas la mano a tu hogar, lo organices para que muevas las energías porque eso ayuda a que se encaminen los proyectos. Lo importante, Aries, es que debes asumir que tienes que hacer cambios en tu vida. Tu pareja está muy dispuesta a ayudarte para poder arreglar esas diferencias que no les permite dar el paso de la consolidación, así que pon de tu parte y ayúdalo.

Tauro

La Emperatriz

Tu lado maternal está a flor de piel y que serás esta semana el centro de atención de todos los que estén a tu alrededor. Muchos proyectos se te van a presentar en el camino y tu tienes el liderazgo para decidir que es importante y que no. La carta también te advierte que debes ser cautelosa con las decisiones que vayas a tomar para el futuro. La rutina y las costumbres debes darle la vuelta para que todo lo que planeas fluya de la mejor manera. Emocionalmente te sientes preparada para aceptar a esa persona que hace un tiempo hace maromas para conquistarte, así que es hora de decirle sí a una relación.

Géminis

Dos de espada

Es una semana para reflexionar y para evitar que los conflictos retrasen toda la planificación que tienes desarrollada. Hay que resolver los negocios y tú tienes las estrategias para hacerlo. Es momento de cultivar alianzas, ser más sociable, confraternizar, pero nada de eso significa depender de otros para salir adelante. Si mantienes una actitud positiva esta semana, todo va a salir bien, pero debes tener la paciencia suficiente para esperar. Tienes una persona a tu lado que te apoya, que te quiere, que quiere planes futuros contigo y tú estás como distraída, enfócate porque lo puedes perder.

Cáncer

Seis de Copas

Las malas energías en tu trabajo, déjalas pasar, tu solo debes enfocarte en sacar los proyectos adelante porque ya viene final de año y debes entregar resultados. Sigue tu intuición y tu inteligencia para resolver cualquier conflicto que se presente. No dejes que los obstáculos te cieguen y no te dejen tener la paciencia y la tolerancia suficiente para salir adelante. La familia desea que tu te decididas a presentar a esa persona con la que estás saliendo. Es a tu tiempo y al de tu pareja, no a la comodidad de otros y eso tienes que hacerlo entender.

Leo

Diez de Bastos

Hay mucha tensión esta semana porque finaliza el año y hay resultados que entregar. Sientes que hay mucha presión económica, pero debes estar tranquila porque eso repercute en tu salud mental y física. Deja a un lado la preocupación y reflexiona cuál es el mejor camino que debes tomar para resolver todo lo que no te deja avanzar. Del esfuerzo y la dedicación que le pongas a lo que haces vas a lograr los frutos que te ayudarán a salir de esta etapa difícil. El apoyo de tu pareja y tu familia lo vas a tener siempre, así que da los pasos que te dice tu intuición que si tropiezas ellos estarán allí para ti.

Virgo

El Juicio

Estás en una encrucijada para tomar una decisión que puede significar avanzar en lo profesional o quedarte estancada en el lugar donde estás. Tu intuición e intelecto son las armas poderosas para reflexionar. Tienes que ser prudente a la hora de plantear algunas diferencias que tienes con tu pareja. Busquen la forma de reconciliarse porque vale la pena salvar todo lo que han construido. La familia los apoya y quieren que todo vuelva a la normalidad.

Libra

El Caballero de Oro

Será una semana de arduo trabajo que te permitirá sacar muchas cosas que tenías atrasadas y te organizarás para que lo que sucedió no te vuelva a pasar. Aprendiste de la experiencia y eso te hace mejor persona, no sólo para ayudarte a ti sino también a los tuyos. Solo necesitas dar un paso para retomar el camino. Estás posesiva y eso puede ser muy bueno en la cama, pero en el día a día, en la rutina de convivencia puede traer serios problemas. Administra bien tu carácter y no dejes que los celos entren en tu relación.

Escorpio

El Carro

Tendrás frente a ti esta semana trabajo arduo pero que te dejará muy buenas recompensas en lo económico. No desmayes por las energías negativas que estarán a tu alrededor, tú eres fuerte y si haces caso a tu intuición todo va a marchar muy bien. De ti depende que tu vida profesional mejore y que tus finanzas se incrementen. Conociste a alguien interesante y haces todo lo que está a tu alcance para atraparlo como sea. Ten Cuidado porque del apuro solo queda el cansancio.

Sagitario

La Templanza

Hay algunos inconvenientes en el plano laboral que los vas a resolver, pero debes pisar con cuidado y muy firme porque de lo contrario te encontraras miles de obstáculos que note dejaran avanzar. La carta de la Templanza te dice que todo irá bien si sigues las recomendaciones. No hay vuelta atrás, ustedes decidieron estar juntos, hacer una familia por encima de las adversidades y lo van a lograr. El universo conspira para que sea así.

Capricornio

El As de Copas

Inicias esta semana una nueva etapa en el plano profesional que viene a cambiar tus planes personales de una forma definitiva. Tu futuro tomará otro rumbo que te hará sentir satisfecha con la decisión que tomaste. Solo debes tener cuidado con tus miedos. Supéralos y verás que avanzarás como jamás lo habías esperado. Esa persona llegó a tu vida sin tu esperarla y ahora debes hacer todo lo posible para que consolides la relación y que tenga futuro.

Acuario

Ocho de Copas

Esta carta habla de tu generosidad y nobleza, así que esta semana serás la portadora de muy buenas noticias para tu familia que armonizará el ambiente entre tus allegados y la pareja. Pon todo tu empeño porque no se trata de ti; se trata de lo que haces por los demás y cómo eso te hace sentir feliz. Tu buena acción será recompensada por el universo. No dejes que la rutina y el desánimo acaben con tu relación. Despierta, sé creativa, busca la intimidad, abraza, siente, emociona porque les hace falta ese contacto físico que consolida a las parejas.

Piscis

La Fuerza

Esta semana vas a cerrar un ciclo en tu vida que te tenía estancada y por eso no lograbas avanzar en cada meta propuesta. Los caminos se abren y dejas el pasado atrás para vivir el presente y el ahora. Es momento de buscar ese amor que dejaste porque no te sentías preparada para asumir la relación. Ya es tiempo de buscar la felicidad. No estás preparada para asumir una relación seria con esta persona. Pero no te sientas mal por ser clara y decirle que solo quieres unas salidas con intimidad y nada más, sin involucrarse.