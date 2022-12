Horóscopo chino: Lo que traerá en el trabajo la lluvia de estrellas para estos estos 5 signos

Desde la constelación de Géminis se desprenderá una lluvia de estrellas que harán que el cielo de entre 13 y 14 de diciembre se ilumine a ratos. Es la más intensa que se produce este año, ya que se podrán observar hasta unos 120 meteoros por día, según indica National Geographic en su portal.

Este espectáculo astronómico tendrá influencia en la materia laboral para algunos signos de la astrología china, ya que quienes nacieron en los años del Buey, el Conejo, la serpiente, el Gallo y el Perro notarán algún cambio dentro de su plaza laboral.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

ahora las condiciones no están dadas para encontrar ese puesto laboral que estás buscando. Hay muchas limitantes que impiden que puedas alcanzarlo. Solo queda seguir esperando, trata estudiar algo relacionado a tus habilidades para que puedas potenciar tus destrezas. No está de más que aprendas un idioma, ya que aumentará las posibilidades. Para este 2023 amplía tu búsqueda en otras ciudades o países, salir de tu zona de confort te puede traer buenas noticias.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

Un viaje o reunión de negocios está en puertas. Será la situación perfecta para que puedas buscar en otros horizontes las opciones para crecer en tu profesión u oficio. Mira y analiza qué se hace en esos sitios, el procedimiento, las gestiones. Aprende de todo un poco para nutrir tu conocimiento y ampliar tu campo al momento de postular para otros empleos o para incrementar tu salario dentro de la empresa que te presentó esa oportunidad.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Eres muy talentosa, responsable y dedicada en lo que haces, por ese motivo siempre te asignan los trabajos más delicados e importantes para tus jefes. Sin embargo, no han notado que te están sobre cargando de actividades y esto está mermando tu productividad. Lo mejor será ponerle un límite, hacerles ver que estás a tope y no puedes rendir de la manera en la que ellos esperan. Lo comprenderán. Verás una diferencia de ahora en adelante.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Una discusión por temas de remuneración y descanso sale a flote. Sientes que lo que ganas no está acorde con lo que trabajas y que más te desanima es que hay una desigualdad económica, pues lo que van entrando ganan más que tú. Este reclamo será muy mal visto por tus superiores, ya que no esperan esto de ti, ellos lo ven como una deslealtad y ahora serás el blanco de muchas injusticias y exceso de trabajo, o simplemente no te tomarán en cuenta para nada. Así que antes de que termine el año debes de tomar una decisión por tu bien y tranquilidad. Para que la ejecutes el próximo año.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Has llegado al lugar correcto, en este sitio te sientes a gusto haciendo lo que te hace más feliz, y con el pasar del tiempo reafirmarás este pensamiento, ya que tus compañeros de trabajo te harán saber que no eres una empleada más, sino que formarás parte de un club muy selecto de amigos que saben valorar cada una de tus virtudes. Agradece a Dios y al universo por esta bendición.