Horóscopo chino: Lo que debes saber sobre tu suerte antes del 15 de diciembre

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Tienes que descansar bien porque la falta de un sueño reparador te pasará factura más adelante, puede afectar tu salud y tu desempeño laboral, sin contar que afecta tu humor y memoria. Dedícate tiempo, organízate para que puedas dormir las 8 horas necesarias.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tendrás que depurar tu círculo social. Hay una o dos personas que solo te buscan por conveniencia o hablan a tus espaldas. Aunque te duela, porque tú si las consideras tus amigas, lo más sano para ti será alejarlas. Ya verás cómo tus energías comenzarás a cambiar para mejor.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Te estás cargando de mucha negatividad y está muy relacionada con el consumo excesivo de noticias, que te están generando ansiedad y estrés. Ponte límites para que esta situación no te afecte más. No morirás por dejar de lado algunas informaciones.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

Festejarás una buena noticia que llega a tu familia. Será una sorpresa que disfrutarán mucho. Vível porque es el inicio de muchos otros episodios que te tiene preparado el destino para este mes que será muy especial para ti y las personas que amas.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Se generan conflictos porque no hay consenso para disfrutar de las fiestas decembrinas. No se puede complacer a todos, así que toma una decisión basada en tus intereses, pero tampoco critiques lo que el resto de tu familia quiera para ellos.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Diciembre es sinónimo de buena comida, sin embargo, también sería genial que iniciaras una rutina de ejercicios porque se pueden presentar algunas molestias y estarán relacionadas con los triglicéridos. ¡Cuídate! Para que pases relajada estas festividades y completamente sana.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Últimamente solo has pensado en ti y tienes en puerta una discusión con tu pareja porque tu egoísmo lo ha herido, pero no te has dado cuenta. Analiza, reflexiona y recapacita, si realmente lo amas y quieres ser mejor persona cada día.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Te quedarás anonadada con la señal de gratitud que recibirás por parte de alguien que no sabías que te tenía tan presente en su vida. Será un gesto que no olvidarás y esto te servirá para entender que estás haciendo las cosas bien y favoreces a muchos.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

El destino te pondrá a prueba con uno de sus temores. Será una circunstancia crucial que sacará todo tu potencial y superarás ese gran miedo. Te sentirás orgullosa cómo pudiste vencer a ese monstruo que te persiguió por tanto tiempo.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Debes hacer un balance de las estrategias que este año te resultaron y cuáles no. Trázate metas más reales y que se puedan concretar a corto plazo. Una a la vez para que sientas que vas progresando. Este 2023 pinta bastante colorido y brillante para ti.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Sentirás que ya no puedes más, quieres tirar la toalla, pero no pierdas las esperanza. Has visto el lado cruel de la vida y los planes se han caído o no te han salido como pensabas. Sin embargo, sigue luchando, busca ayuda porque lo bueno está por llegar y la satisfacción será enorme.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Paso a paso, ese esa la clave para que puedas conseguir ese objetivo que tienes en mente. Ir apresurada solo te dejará agotada y con una perspectiva poco atractiva de lo que has conseguido hasta el momento.