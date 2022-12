Conócelos: Estos son los signos que están atrapados en triángulos amorosos

El amor es muy diverso, pero comprometerse o no en una relación es una decisión que no todos asumen con responsabilidad, entonces van por la vida causando daño a quienes sí quieren vivir una relación cerrada, en la que lealtad y exclusividad son parte de los principios innegociables.

Pero a pesar de esto, hay personas que también son incapaces de leer las señales de alerta porque viven idealizando a la primera persona que las endulza con palabras bonitas, y constantemente se ven envueltas en los triángulos amorosos. Solo una autoestima muy sólida rompe este mal. Ellas son las nacidas bajo los signos de Tauro, Leo, Libra y Capricornio.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Es normal que vivamos situaciones en las que se tengan sentimientos encontrados, pero en ti los impulsos sexuales son muy elevados y chocan con la sociedad, tu familia y tus valores. Entonces comienzas a sentir culpa que no te permite ser feliz. Esto ocurre porque prefieres quedarte entre las dos aguas en vez de tomar una decisión sincera que te haga sentir mejor. Ni respetas a tu pareja ni te respetas a ti y por eso vives insatisfecha. Lo que puedes hacer es tomar una decisión: seguir tus deseos y conseguir una pareja que acepte una relación abierta, o priorizar tus valores y olvidarte de tus impulsos.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Te enamoras sin freno, por lo que idealizas rápidamente a ese chico y esto te impide investigar un poco sobre su vida, qué hace o su pasado. Crees todo lo que dice sin ni siquiera dudar. Entonces, cuando hay alguna señal de alerta, ya es demasiado tarde porque te has clavado con esa persona. A pesar de que estás consciente de que fuiste engañada, tus sentimientos te mantienen bloqueada a reaccionar y solo te dejas llevar. Realmente lo que sucede es que hay una falta de seguridad, entonces, cualquiera que llega con palabras bonitas te puede conquistar.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

La autoestima tiene mucho que ver en este asunto de tus tríos amorosos, y es porque tiendes a ser ingenua, piensas que todos vienen con buenas intenciones. Esa venda te impide ver y percibir que estás siendo usada y engañada. Cuando caes en la realidad, entras en el juego de la competitividad, crees que eres mucho mejor que la pareja real de ese hombre, y no es que no lo seas, sino que esa persona es incapaz de tomar una decisión en la que salgas favorecida porque piensa primero en sus valores. No es sincero con él y ni con su insatisfacción sexual constante. Lo peor es que no eres capaz de ver esas señales y caes una y otra vez en estas relaciones.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Constantemente estás envuelta en relaciones amorosas de tres porque tienes una gran flexibilidad moral, lo que dice mucho de ti y las creencias que tienes sobre el amor y el compromiso. Establecerte con otro por largo tiempo te genera ansiedad, ya sea porque viviste desamores o porque te sientes cómoda estando sola. Eres de las que asumes las consecuencias que este tipo de romance trae, como los conflictos y las fronteras que son propias de los triángulos amorosos. Estás dispuesta a asumir estrés, porque te mueve la impulsividad sexual y sabes que las relaciones cerradas no están entre tus gustos.