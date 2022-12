Abuela de 92 años triunfa como ‘influencer’: inspira con su estilo y su actitud positiva

A sus 92 años, Licia Fertz ha logrado convertirse en una inspiración en redes sociales rompiendo los estereotipos sobre las personas mayores y mostrando que la edad no es impedimento para nada.

Su historia de éxito como referente de moda e influencer de la tercera edad inició hace cuatro años atrás cuando abrió un perfil en Instagram, no con el afán de exponerse, sino para volver a sonreír.

En aquella época, la abuelita italiana atravesaba una fuerte depresión tras el fallecimiento de su marido y el hecho de sentirse una “carga” para su familia. Entonces, su nieto, Emanuele Usai, la introdujo a Internet.

“(Mi nieto) no podía soportar verme deprimida por la muerte de mi esposo Aldo después de 64 años de matrimonio y, sobre todo, por sentirme inútil”, contó en una entrevista a Caleido.

“Le había dedicado por completo los últimos 12 años de mi vida; para ayudarlo en la enfermedad que lo había dejado incompetente, yo había dejado de hacer cualquier cosa: salir, ver a amigos”, dijo.

“Pero siempre lo había hecho con una sonrisa. Una sonrisa que se había ido con él”, explicó. Así fue que, meses después, hizo su primera publicación en su cuenta @buongiornononna (buenos días, abuela).

“¡Hola, Instagram! ¿Hay espacio para una mujer de 88 años?”, escribió en su primer post. De manera paulatina, siguió publicando fotos y videos, en donde se muestra tal como es, con la ayuda de Usai.

Además, empezó a interactuar con los usuarios. Al poco tiempo, sus publicaciones causaron furor. Ahora, pasa sus días creando contenido y chateando con sus más de 200 mil seguidores.

“Cuando mi sobrino abrió en secreto mi perfil de Instagram, apenas sabía qué era Internet. Pero yo no tenía prejuicios. Y lo estaba haciendo bien”, contó al medio italiano antes citado.

“Quedarme en casa y comunicarme con el mundo ha sido el mejor antidepresivo para mí”, dijo sobre el poder salvador que tuvieron las redes sociales en aquel momento oscuro de su vida.

“Aún hoy, recibir mensajes en los que me cuentan historias, me muestran cariño y me piden consejos es un regalo inmenso para mí”, reveló.

“He vuelto a sentirme útil y parte activa de este mundo. Digital pero con más emociones reales que nunca”, agregó Licia, quien antes de ser influencer, fue enfermera durante más de 30 años.

Tras su repentina fama, además se volvió modelo, activista, comentarista y autora de un libro desde su hogar en la localidad italiana de Viterbo y con el respaldo del retoño de su fallecida hija, Marina.

El legado de Licia Fertz, la abuelita influencer de 92 años

Con su ejemplo, según expresó a la revista a comienzos de este año, Fertz espera inspirar a sus seguidores a amarse tal como son y perder el miedo a envejecer en todos los sentidos.

“Siempre le he enseñado a mi sobrino a buscar su singularidad, sin dejarse influenciar por las modas actuales y el afán de aceptación a toda costa”, contó.

“Hago lo mismo con mis nietos virtuales, más aún cuando nos encontramos en un contexto que puede ofrecer modelos de belleza irreal”, agregó.

“Mostrándome sin filtros, entre los signos de la edad y mis momentos de felicidad, espero que ayude a que los jóvenes tengan menos miedo a envejecer, tanto mental como físicamente”, dijo.

“Este es mi legado más importante: gritarle al mundo que no es la tercera edad, sino la tercera vida y puede ser extraordinario”, sentenció.

Aparte de las redes, Licia ama realizar diferentes actividades y tiene varios proyectos en desarrollo. “No puedo quedarme quieta, tanto que nunca he tomado una siesta por la tarde”, comentó.

La celeb, quien tiene un blog dedicado al envejecimiento positivo, explicó: “Soy curiosa y me encanta ver cosas nuevas. Ya sea una ciudad, un museo, una tienda, un bosque... Me alimento de nuevos estímulos”.

“A mi edad no puedo hacer planes. Hoy hay mañana quién sabe. Y esta incertidumbre me ayuda a disfrutar cada día aún más, teniendo cuidado de no desperdiciarlo”, apuntó.

Por otro lado, en una entrevista a Vanity Fair Italia, Fertz develó que tiene seguidores entre desde los 18 hasta más de los 65 años en diferentes países del mundo, como Brasil, Rusia y Canadá.

Sobre el porqué detrás de esto, tiene una teoría: “Siempre digo lo que pienso, de forma espontánea. Me propongo como soy, no hay nada estudiado. Y luego los seguidores conocen mi historia”.

“Cayendo en depresión, me levanté, con la ayuda de Emanuele. Nos escriben para agradecernos el ejemplo. Si tú pudiste hacerlo, a menudo dicen, yo también puedo”, develó.

“También creo que transmito un modelo de vejez positivo: la vejez no se trata de estar aislado, vestido de negro, al contrario puede ser una etapa maravillosa, llena de colores, muy divertida y esta forma de afrontarla también es muy popular entre los más jóvenes”, concluyó.