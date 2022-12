Mujer perdonó y besó a su exnovio en pleno juicio luego de que él intentara matarla a balazos

El registro (Alvaro Pegoraro / Folha do Mate)

Micheli Schlosser es una joven que fue víctima de un intento de asesinato por parte de su pareja, luego que el hombre le disparara en cinco ocasiones con un arma de fuego para intentar quitarle la vida. Sin embargo, pleno juicio, la mujer protagonizó un hecho que generó diversas reacciones.

¿Qué pasó?

El caso ocurrió en 2020 en Brasil, pero volvió a ser reflotado por medios internacionales durante los últimos días.

Según informó en dicha oportunidad el medio local Folha Do Mate, la joven defendió al hombre, identificado como Lisandro Rafael Posselt. “Él nunca me había atacado, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó su error”, expresó.

“Solo él sabe todo lo que le dije la madrugada del domingo, cuando volvíamos del baile. Los dos cometimos errores”, afirmó.

Cabe mencionar que la mujer no pudo acercarse al hombre mientras él estaba en prisión preventiva, por temor a que el sujeto volviera a agredirla. Por lo mismo, la joven fue criticada por perdonarlo.

“Hay mucha gente escribiendo muchas cosas y no sabe nada. Tenemos una relación y nos llevamos muy bien. Y lo que sucedió me hizo más fuerte”, afirmó.

Por último, Schlosser señaló en dicha ocasión que “él no quería matarme. Por supuesto que lo hizo mal, pero estoy seguro de que no lo volverá a hacer. Siempre me trató muy bien. ¿Qué hombre llena su habitación con fotos de su novia? Lo hizo”.

Cabe recordar que Lisandro Rafael Posselt fue acusado de tentativa de femicidio y posesión ilegal de un arma, siendo condenado a siete años de prisión en régimen semiabierto, acorde a lo consignado por medios locales.