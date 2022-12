Horóscopo de hoy: martes 6 de diciembre para cada signo del zodiaco

Aries

Vienen cambios importantes en el plano laboral y con buenas perspectivas. Tienes la responsabilidad de un nuevo proyecto que viene con buenas perspectivas, esfuérzate que las finanzas van a incrementarse. En el amor, no te metas en líos por celos, sé garante de la armonía y la paz en tu relación.

Tauro

Estás en un momento reflexivo porque no encuentras el impulso y la motivación para seguir adelante. Tranquila que todo se dará poco a poco, solo tienes que dejar que las cosas fluyan. En el amor, no pretendas cambiar a tu pareja, ya lo conociste así y hay momentos en que hay que ceder para sobrellevar las diferencias.

Géminis

Conocerás a alguien muy importante que te propondrá un cambio laboral que será favorable para ti. Deja la indecisión y piensa que con eso va a mejorar tu economía. En el amor, estás atravesando un momento difícil con tu pareja y deben sentarse a resolver las diferencias para seguir adelante con los planes.

Cáncer

Te irá muy bien con ese proyecto personal que decidiste emprender. Mantienes el apoyo económico y la ayuda de la familia que es lo más importante para que arranque de una vez por todas. En el amor, cuida tu relación, deja los celos y las impulsividades para que no alejes a la persona que amas de tu vida.

Leo

Escucha los consejos que te da uno de tus superiores para proponer las estrategias y sacar adelante la empresa que necesita de un empujón. No te desanimes si las cosas van muy lentas. Todo a su tiempo. En el amor, alguien quiere algo contigo, pero no sabe cómo hacerlo. Ábrete a la posibilidad de esta nueva relación.

Virgo

No dejes que el trabajo se te acumule porque lo puedes lamentar. Organízate y planifica mejor las estrategias para que salgas airosa de la situación. En el amor, dale un ultimátum a esa persona con la que estás saliendo. O quiere compromiso o no. No estás para perder el tiempo y oportunidades no te faltan.

Libra

Muchos problemas se han generado en lo profesional, pero pronto las aguas se van a calmar y llegará el momento de plantear nuevos proyectos y arrancar con todos los hierros. En el amor, busca la forma de solucionar las diferencias familiares que hay con tu pareja. Será sano para ambos y, además, entenderán que deben respetar tus decisiones.

Escorpio

Evalúa muy bien los pasos que vas a dar en el plano laboral. Esa oferta es muy buena, pero demasiado inestable. A veces es mejor esperar nuevas oportunidades. No desesperes. En el amor, esta etapa de tu vida tómala como un regalo para que disfrutes de tus amistades y tu familia. Bájale dos a tu carácter que a veces te trae problemas.

Sagitario

Deja de preocuparte por los demás y ocúpate de lo que tú debes hacer para mejorar tu economía porque estás perdiendo una oportunidad de oro. En el amor, como eres un alma libre estás disfrutando de cada encuentro, pero llegará el momento en el que quieras estabilizarte y hay alguien que quiere algo más, así que no lo dejes pasar.

Capricornio

Estás muy estresada porque no terminan de arrancar los proyectos y necesitas que eso suceda para que mejore la economía. Calma y paciencia. En el amor, no soportas los celos de tu pareja y están llegando a tal extremo que prefieres tomar la decisión de dejarlo. Piénsalo bien.

Acuario

Las respuestas que estabas esperando en el plano profesional llegan. La oportunidad está a la vuelta de la esquina y lo que queda es que des el paso para tomarla en tus manos. En el amor, no permitas que la desconfianza invada tu relación de pareja. El respeto y el cariño deben ser las claves para que perdure.

Piscis

Tienes una propuesta laboral muy atractiva que te hará dudar si quedarte o irte definitivamente. Tome la decisión porque las perspectivas son las mejores. En el amor, te invitan a salir por sitios nuevos con gente diferente, así que aprovecha para sacar esa simpatía y ese lado seductor que tienes.