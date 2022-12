Madre expone al padre de su hijo por no pagar la manutención: “Si tiene para andar de fiesta”

Una mujer expuso al padre de su hijo por no pagar la manutención, dando a conocer el caso a través de una publicación en redes sociales. Allí, señaló que el hombre no le envió los 500 pesos (25 dólares) que corresponden por los gastos que requiere el menor, en un hecho que se volvió viral y generó diversas reacciones.

El caso

Andrea Hernández indicó en su cuenta de Facebook que en total serían 100 dólares al menos los que tiene que desembolsar el papá de Iván, pero parece que esta vez está atrasado, acorde a lo consignado por Upsocl.

“Ay no amigos, usen condón por favor, porque hay gente que se le hace mucho 500 pesos (25 dólares) de manutención por semana pero si tiene para traer celular nuevo y andar de fiesta, no lo etiqueto porque me bloqueó”, afirmó en la publicación.

En el registro se lee a la mujer pidiéndole al hombre “¿los 500 pesos del niño?”. Ante esto, el padre le indicó que no le han pagado y que si lo puede esperar. “¿Pues, hasta el martes que coma Iván o qué? Consigue prestado”, le respondió ella.

El hecho generó diversas reacciones en redes sociales, en donde varios usuarios apoyaron a la mujer.