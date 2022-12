Cuatro signos que no han tenido suerte en el amor este 2022 y cómo superarlo

A este año solo le quedan 29 días y hay algunas personas que aún conservan la esperanza de que el amor les sonría antes de que finalice, pues han vivido unas semanas fatales en materia sentimental. No han podido superar la traición que vivieron al principio del 2022, se quejan constantemente de que no les llega nadie que las quiera por lo que son o, sencillamente, mataron el sentimiento en pareja con la rutina. Las que tuvieron mala suerte con Cupido fueron los signos de la Rata, el Conejo, el Dragón y la Cabra.

Pero esta situación pueden solucionarla. Para superar la infidelidad será necesario que se acepte el hecho, vivir ese sentimiento sin tratar de reprimirlo o buscar a otra persona para olvidar lo ocurrido, así como reconocer que también formó parte de este problema. Cuando una relación se acaba, es porque ambos contribuyeron a eso. Y finalmente habrá que conversar con esa persona, exponer sus sentimientos y seguir el camino para empezar a perdonar.

Como la monotonía fue mortal, ellas tienen que tomar en cuenta en su próxima relación que deben siempre alimentarla con detalles, reabrir el círculo social y explorar nuevos pasatiempos.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Este año ha sido muy complicado porque la traición les jugó una mala pasada, causando una gran herida. Fueron muchos años que se fueron a la basura tras un acto desleal. Esto ha tenido gran repercusión en las nacidas en este signo porque ahora les ha costado confiar en otras personas. Piensan que volverán a ser engañadas, que jugarán con sus sentimientos. Además, aún el dolor permanece intacto como su hubiera ocurrido ayer.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

La rutina destruyó una historia de amor muy hermosa, que aunque se negaba a morir, ya no daba para más. No fueron capaces de ver que sí podían encender la llama de la pasión con un poco más de dedicación y entrega verdadera, pero siguieron alimentando la monotonía. Esto terminó como la canción de Ricardo Arjona: con pingüinos en la cama. El problema de las nativas de Conejo, es que no han podido ver aún en qué fallaron y están destinadas a seguir repitiendo el error con otras parejas.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Ellas son felices en silencio, sin salir de su casa e interactuar poco con el otro, pues piensan que pocos están a su altura, es por esto que les ha costado tanto conseguir una pareja. No socializar ha sido el mayor obstáculo, aunado a la falta de comunicación efectiva. Sin embargo, conversan la esperanza de que conseguirán su media naranja, que seguramente es quien debe tomar la iniciativa y buscarla. Tanta pasividad es la que está arruinando su estado amoroso.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Son muy independientes, están seguras que no necesitan a nadie que les ayude a resolver sus asuntos, así como muy autónomas de su economía, por lo que buscan un hombre con tantas cualidades que lo hacen un ser perfecto y mitológico que difícilmente conseguirán. Sus expectativas son demasiado altas y por eso han pasado todo el año quejándose de que no hay nadie que las quiera. El problema es que no se dejan querer.