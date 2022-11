Lo que necesitas saber sobre el trabajo para cambiar tu fortuna antes de que acabe el año

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Es obvio que se trabaja para conseguir dinero, pero que esta premisa no opaque otras. Hazlo con pasión, por algo que te gusta, consigue ese aspecto que te motiva a levantarte con ganas de seguir laborando y dando lo mejor de ti. Esto te abrirá muchas puertas para que te proyectes.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Pasas la mayor parte del tiempo quejándote. Si quieres cambiar tu futuro por uno más próspero, pues tendrás que modificar esta conducta. Debes ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Cuando comiences a observar las situaciones desde otras perspectivas, la energía del dinero fluirá hasta ti.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Produce, sin esto es como estar muerto en vida dentro de una empresa y saldrás como corcho de botella de champán. Genera ingreso, que tus jefes vean que te esfuerzas por obtener resultados positivos para todos. Con esto podrás optar por, incluso, pedir un aumento de sueldo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Si vas a hacer las asignaciones de mala manera y predispuesta, entonces mejor no las hagas. Renuncia y busca un empleo que te haga feliz, la felicidad trae las buenas energías e incrementa las posibilidades de mejorar la economía dentro del hogar.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Ayudar a tus compañeros no te restará visibilidad ante tus superiores, incluso hasta pudieras darles ventajas a ellos, pero el verdadero premio te lo dará el universo, que te recompensará con ascensos, propuestas laborales en otras compañías de mayor prestigio o ingresos económicos extras.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Es un poco complicado dejar los asuntos del hogar afuera cuando se llega al trabajo, pero tampoco es un imposible, así que puedes hacer tu máximo esfuerzo, porque esto te permitirá estar más enfocada lo que debes hacer y los resultados serán mejores de lo esperado. Hay bonificación por lo hecho.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Una cosa a la vez. Quieres abarcar todo, estar en todo y terminas haciendo las cosas a medias. Dedícate de lleno a una sola actividad y lograrás potenciar tus habilidades. Obtendrás mayores conocimientos, a los que sabrás monetizar porque descubriste que la información tiene valor.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Debes practicar el hábito de decir No, te ahorrarás muchos momentos amargos y tendrás tu mirada puesta en tus objetivos, que al final del partido estarás con las personas que realmente te apoyan y buscan tus prosperidad. El dinero comenzará a llegar solito.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Será necesario que inviertas dinero en algún curso o talles para potenciar tus conocimientos. Lo que pagaste te se quintuplicará cuando comiences a poner en práctica todo lo aprendido. Te quedará la pasión por esto y volverás a tomar nuevas clases para incrementar tu economía.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Será necesario que estés atenta a cualquier momento en el que puedas mostrar todo lo que tienes para dar en la empresa. Hazte notar porque de esta forma garantizarás que puedan darte el aumento que tanto estás anhelado. Si te quedas en la comodidad de tu escritorio, la prosperidad no llegará.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Comparte con tus compañeros, aunque ciertamente uno no va al trabajo a hacer amigos, a veces la vida te premia con hermanos que consigues en estos espacios. No lo dejes pasar, porque la bonanza no solo se refiere a lo material o lo económico. Un nuevo amigo será un gran aliado.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tienes que tomar la iniciativa, proponer y sobre todo garantizar que las cosas que plantean se hagan es excelentes términos, que termines siendo toda una especialista muy aclamada dentro del rubro en el que te desenvuelve. Es ímpetu que te caracteriza te hará muy afortunada a mediano plazo.