Horóscopo Chino: Así será tu primera semana de diciembre

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Dale la oportunidad de conocerte mejor a esa persona que desde hace tiempo está interesada en ti, pero has puesto una barrera entre ambos. Quizás no lleguen a ser pareja, pero sí buenos amigos. Tienes que bajar tus expectativas porque eso impide que el amor fluya hacia ti.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

El 2022 no puede acabar con una pelea, discusión o malos entendidos. Cierra esos círculos en tu vida para que el venidero año, resulte más provechoso. Las discordias generan muchas energías negativas que devora lo que está a su alrededor.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Estás viendo problemas donde no los hay, lo mejor será que te sientes a analizar la situación e identifiques qué es real y qué no. Es probable que magnifiques algunos asuntos. Conversa desde la tranquilidad y no desde la rabia para que puedas solucionar lo que realmente sí te está molestando.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

Para esos días te relacionarás con muchas personas y cada una te dará una enseñanza con sus historias. Valóralas y tómalas como un regalo del cosmos para darte mejores herramientas para tomar decisiones de ahora en adelante.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Tu curiosidad te llevará a explorar por algunos caminos que te traerán fortuna y mucha prosperidad. Quedarás maravillada con todo lo que descubrirás. Solo compártelo con las personas de tu entera confianza porque hay muchos envidiosos cerca de ti.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

En los primeros días te sentirás muy agotada, con las energías muy bajas por la carga laboral, pero luego conseguirás cambiar tu dinámica y te relajarás. Tus días de descanso realmente los disfrutarás como desees. Organizar tu tiempo es la clave.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Es vital que busques algún tipo de seguro, ya sea de vida, salud y del carro, necesitas dejar todo blindando. Además, las finanzas estarán bien por un buen rato lo que jugará a tu favor para poder brindarte esta seguridad que no está demás.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Te plantearán un negocio muy atractivo en el que podrás ganar dinero casi que mientras duermes. Mucho cuidado con esto. Las estafas están a la orden del día. La estrategia siempre es la misma: conseguir a incautos que den dinero y recomienden a otros. No caigas en la trampa.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Cuidado con los excesos debido a un mal de amor o una pena, en especial si los mezclas con algunas sustancias como el alcohol. Te pueden llevar a hacer acciones o decir cosas de las que después te arrepientas. Lo mejor es vivir el dolor, pero siempre poniendo límites razonables.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Las cuentas no te darán, faltarán números para cumplir con todas las asignaciones. Sin embargo, lograrás salir airosa de la situación, pues te llegará una posibilidad de ganar un dinero extra que te prácticamente es caído del cielo. Cuida tu economía familiar.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Tienes que prestarla atención a tus pies. Todo el cuerpo es sagrado, pero en especial los pies son los que llevan la peor parte. Cómprate unos zapatos que sea cómodos para que alivien los dolores que has tenidos en las últimas semanas. Todo está conectado y no habías pensado en el calzado.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Se vienen muchos gastos, así que deberás ser precavida, organizada o establecer prioridades para que puedas cubrir todo. Aunque no lo creas, tus sabias palabras aliviarán el alma de alguien que está muy necesitado de amor y atención. Serás su luz en el camino.