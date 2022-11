“El mejor ejemplo”: Padre deja carta de perdón y devuelve lo robado por su hija, se lleva aplausos

Un padre avergonzado dio un gran ejemplo de honestidad e integridad en Arica, Chile, después que su hija robara un celular y una laptop.

El hombre no pudo soportar la noticia y para corregir lo que la joven había hecho, fue hacia el centro estético donde sucedió el evento a devolver las cosas robadas.

Este gesto despertó muchos comentarios en las redes sociales haciéndose viral, pero especialmente, conmovió a todos con su sinceridad, ya que el hombre pidió perdón entre lágrimas para que ella no fuese a parar en la cárcel.

Padre deja carta de perdón y devuelve lo robado por su hija

Conforme con La silla rota, el hombre se acercó al centro de depilación trilaser Arica, donde habló con la encargada de lo sucedido y explicó por qué su hija lo había hecho.

“Ella lo está pasando muy mal. Me da mucha vergüenza. Disculpe, no quiero que vaya a la cárcel, yo la quiero mucho. Ella está arrepentida de lo que hizo. La retamos mucho. Por favor, dele una oportunidad”, escribió el señor en su misiva.

En la conversación, expresó que su hija esta enferma, situación que la orilla a hacer ese tipo de actos, aseguró que no tenía trabajo y sí un hijo que mantener, cuestión que no la justifica pero sí explica cuáles fueron sus motivaciones para robar.

Asimismo, manifestó que su hija está teniendo fuertes problemas con las drogas, lo que no le permite pensar con claridad antes de incurrir en estos hechos. Incluso, para resarcir los daños de ella quiso darles 4 mil pesos, que no fueron aceptados por las dueñas del establecimiento.

“La droga nos destruye. En un momento los pensamientos se nublan y la vida se apaga como un parpadeo. Qué irónico escribir estas letras con tanta tristeza y dar cuenta que el único resultado de eso es malo. Nada va a reparar lo hecho, pero no quiero lo que no es mío. Mil disculpas, quisiera poder remediar todo. Sé que no puedo, pero con sus disculpas me basta”, añadió.