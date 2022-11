Horóscopo: Potencia tu número de la suerte con estos consejos

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Protege tus finanzas con una clave segura para que no seas víctima del ciber robo por estos días. Cuida que nadie vea tu contraseña porque hay alguien que está muy atento para esperar tu mínimo descuido y quitarte lo que con sacrificio lograste: Número de la suerte: 2705.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Usa esta cifra para elegir los número de la lotería o juego de azar en el que deberás participar este próximo sábado. Pero emplealo para seleccionarlo por la serie, o eligiendo entre los que están en el mostrador de la tienda. Número de la suerte: 31.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Hay un contrato que está a punto de cerrarse y comenzará una nueva etapa en tu vida, trata de usar la cifra para elegir el día de la firma, el piso en el que deseas el apartamento si se trata de un alquiler o la hora, pues esto permitirá que empieces con buen pie. Número de la suerte: 03.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Como nunca antes, estás siendo muy atractiva para todos. Incluso hasta algunas de tus amistades te pueden estar viendo con ojos de enamorado. Concreta una cita y escoge el lugar por el número de la calle o nomenclatura. La pasarás fabuloso. Número de la suerte: 19.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La llamada clave la recibirás esta semana para plantearte un negocio relacionado a telecomunicaciones que te beneficiará muchísimo. Pon mucha atención a lo que te dicen y tómalo. Quien te llame tendrá un nombre con cierta cantidad de letras que te dará la dicha. Número de la suerte: 05.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Propuesta de trabajo se consolida para darte una mayor estabilidad laboral y financiera. El panorama en tu hogar comenzará a cambiar para mejor y te sentirás que estás en la cima, exitosa. Celebra este triunfo. Usa la cifra para escoger a tus invitados más importantes. Número de la suerte: 07.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Un paseo te sacará de tu rutina. Al principio no estarás muy contenta, pero luego comprenderás que fue la idea más estupenda que se le pudo ocurrir a tus amigos. Pasa cierta cantidad de tiempo con ellos para absorber todas sus buenas energías. Número de la suerte: 93.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

El pago atrasado por fin llegará, y aunque ya está casi gastado por la cantidad de compromisos que tienes, es muy probable que resultes beneficiada con un porcentaje de descuento del que no estabas pendiente. Está atenta para que no dejes pasar la oportunidad. Número de la suerte: 25.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tienes meses esperando una respuesta muy importante en el ámbito de la salud. Pues la tendrás en estas dos semanas. Será trascendental porque ahora sí podrás continuar con otro proceso que tenías paralizado. Quizá tu número coincida con el día de la semana o la fecha. Número de la suerte: 03.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

El dinero se te irá como sal en el agua porque no has estado pendiente de los egresos que has tenido, ya que te tiene deslumbrada una nueva actividad. Procura mantenerte en alerta para que no caigas en deudas. Evitar hacer algunas transacciones. Número de la suerte: 11.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Llegarás más tarde de lo habitual y te traerá problemas que incluso pudiera costarte el empleo. Toma tus previsiones para conservar tu fuente de ingreso, sobre todo en estos tiempos donde hay más gastos. Número de la suerte: 20.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Llegó el momento de relajarte, así que usa tu suerte para elegir el día, fecha, lugar, ruta o teléfono partiendo de los números para que puedas potenciar tu fabuloso día que te recargará de buenas energías y el dinero comenzará a fluir nuevamente hacia ti. Número de la suerte: 04.