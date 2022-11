Tiene 23 años y parece de 8: el drama de una mujer que está atrapada en el cuerpo de una niña

Shauna Rae es una joven de 23 años, que cuando tenía apenas seis meses de vida le detectaron un cáncer cerebral. Luego del tratamiento, la enfermedad remitió, pero su glándula pituitaria quedó prácticamente inactiva producto de la quimioterapia, lo que generó que se detuviera su crecimiento.

Por este motivo, la mujer actualmente pareciera que tiene solamente 8 años, ya que su apariencia y su altura es la de una niña, midiendo 1,25 metros.

La historia de Shauna Rae

Según consigna Clarín, a la familia de la joven le informaron que “aunque no haya evidencia concluyente de que la quimioterapia pueda ser la causante de la deformación severa de la glándula pituitaria de Shauna, se sabe que el tratamiento del cáncer ocasionalmente provocar problemas endocrinos en los pacientes”.

Ante esto, Rae lucha por ser tratada como una adulta y quiere dejar atrás la sobreprotección de sus padres y quiere independizarse, además de encontrar una pareja.

Sin embargo, pese a las ganas de tener la joven de encontrar un novio de su edad, se siente insegura a la hora de hablar de forma online con hombres ya que cuenta con un historia de citas accidentado, ya que no la aceptarían tal cuál es.

“Si me mirasen, pensarías que soy una niña normal que hace cosas normales de niña con mi divertida y loca familia”, expresó Rae, quien tiene tres hermanas (es la del medio) y vive con su madre y su padrastro en Florida en Estados Unidos.

En ese punto, recalcó que “la verdad es que no soy una niña. Soy una mujer, una mujer de 23 años atrapada en el cuerpo de una niña de 8 años. Aunque físicamente no puedo crecer, deseo desesperadamente que me traten como a un adulto. Estoy trabajando en mi independencia”.

De esta manera, para dar visibilidad a su historia, Shauna muestra en redes sociales su lucha diaria para ser vista como una adulta.

En ese sentido, hechos que pueden parecer normales como ir a beber una cerveza en un bar, hacerse un tatuaje o sostener una cita a ciegas, son un gran desafío para Rae.