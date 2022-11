¿Quién es el político vinculado a la supuesta periodista china en ‘Body Worlds’? (está preso)

Las especulaciones en torno al destino de Zhang Weijie no han sido confirmadas | Pinterest

Hace semanas atrás resurgió en los medios de comunicación una perturbadora teoría sobre el paradero de Zhang Weijie, una periodista china que desapareció misteriosamente en 1998.

El desvanecimiento de la comunicadora, entonces conocida por su trabajo en el noticiero de Dalian, se dio luego de confesar que había tenido un affaire con un importante político del país.

En ese momento, además destapó que estaba embarazada del mismo. Luego de las revelaciones que sacudieron a la nación, la mujer se esfumó sin dejar rastro y nunca se supo más de ella.

Mucho después, en 2012, la escultura humana de una embarazada en una exposición de la controvertida exhibición Body Worlds, en Estados Unidos, despertó suspicacias sobre a quién pertenecía el cuerpo.

Debido a diferentes coincidencias, se comenzó a especular que se trataban de los restos plastinados de la presentadora, dando paso a una leyenda urbana que no ha sido confirmada.

Pero, ¿quién era el político que dejó embarazada a la presunta periodista china en ‘Body Worlds’?

Según medios, el político con el que la locutora habría tenido una relación extramarital es Bo Xilai , quien se desempeñaba como alcalde de Dalian cuando estalló la bomba sobre su aventura.

Él es hijo de Bo Yibo, un destacado líder del partido comunista y veterano de la Revolución china, por lo que proviene de una muy importante e influyente familia en el ámbito político.

Xilai siguió los pasos de su padre y se construyó una importante carrera en este plano hasta convertirse, por mérito propio, en una de las figuras más poderosas del gigante asiático.

Luego de acabar su mandato como alcalde de Dalian, se desempeñó como gobernador de Liaoning. Más tarde, entre los años 2004 y 2007, ejerció como ministro de Comercio.

Desde 2007 a 2012, el político de carácter populista trabajó como miembro del politburó del Partido Comunista Chino y secretario del Partido Comunista del municipio de Chongqing.

De esta manera, Bo se consolidó como un prestigioso dirigente regional con un gran apoyo en la izquierda. Incluso era contemplado como firme candidato para cargos importantes.

De hecho, en su mayor apogeo llegó a ser considerado como rival de Xi Jinping, el actual presidente de China. También ejerció como diputado de la Asamblea Popular Nacional (APN).

A pesar de su popularidad, también se lo llegó a acusar de “torturas”e “infringir la ley”, según El País.

¿Quién es la esposa de Bo Xilai?

En 1998, cuando se conoció su supuesta aventura con la famosa presentadora Weijie, Bo Xilai ya llevaba más de una década casado, en segundas nupcias, con Gu Kailai .

Ella era una de las abogadas más importante del país en esa época. Se dice que al descubrir la aventura de su marido, habría encarado a Weijie y presionado a las autoridades en su contra.

Hasta la fecha, nada de esto se ha podido confirmar, lo que sí es cierto es que ambos cayeron en desgracia hace varios años atrás y están tras las rejas por crímenes que impactaron en su país.

¿Cómo fue que Bo Xilai y su esposa terminaron presos?

La consolidada carrera política de Bo Xilai se acabó cuando fue depuesto del Partido Comunista a inicios de 2012 en uno de los más grandes escándalos de la historia reciente de China.

El comienzo de su final se dio cuando su jefe de policía, Wang Lijun, reveló que su esposa había asesinado a Neil Heywood , un empresario británico con el que la pareja tenía vínculos.

A raíz de esto, Bo fue destituido de sus cargos y expulsado del partido. Asimismo, de acuerdo a DW, se inició un proceso penal y fue acusado de intentar encubrir el crimen y aceptar sobornos por millones de dólares.

En 2013, luego de un juicio de varios días en una corte de Jinan, Bo Xilai fue declarado culpable de los cargos que se le imputaban: corrupción, malversación de fondos y abuso de poder.

Fue condenado a cadena perpetua, despojado de sus derechos políticos y le confiscaron sus bienes . Actualmente, tiene 73 años y cumple su condena en la prisión de Qincheng.

Su esposa, por otro lado, fue hallada culpable del asesinato de Heywood en 2012. Tras el fallo, fue condenada a la pena de muerte en suspenso. Pero, en 2015, fue conmutada a cadena perpetua.

El juicio de Bo, no obstante, fue criticado por activistas por los derechos humanos. “Es teatro”, aseguró Nicholas Bequelin, un investigador de Human Rights Watch, según The New York Times.

“El poder judicial entra en acción solo cuando se ha determinado el resultado”, afirmó. “No hay indicios de que veamos un juicio genuino porque Bo sabe demasiado”.