Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 28 de noviembre al viernes 2 de diciembre del 2022

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice qué es lo que habrá para ti en los temas del amor, la salud y la fortuna con sus mejores predicciones del lunes 28 de noviembre al viernes 2 de diciembre del 2022.

Aries

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta del “As de Oros” que significa buena suerte en lo que realices en estos días. Será una semana de grandes logros personales, es decir, a tu signo le llegarán sorpresas de contratos nuevos, así que trata de no autosabotearte. Ten cuidado con tus palabras, siempre piensa lo que dirás para que después no te arrepientas en cuestión de enojos. Recibirás un dinero extra por una deuda del pasado, tendrás un golpe de suerte el martes, cuando te llegará una noticia que te dará mucha alegría, y un premio de lotería en los juegos de azar con los números 07 y 21. Usa más el color amarillo en tu ropa para atraer la abundancia. No busques tanto el amor, déjalo que llegue a tu vida y te sorprenda; tus signos más compatibles son Capricornio y Virgo, así que no dudes en estar en una relación estable.

Tauro

La carta del “Dos de Espadas” en el horóscopo del tarot indica protección, por lo que tu ángel de la guarda estará de tu lado para ayudarte a salir de cualquier problema que tengas a lo largo de estos días. Será una semana de crecimiento en todo lo relacionado con tu ámbito laboral y seguirás con esa formación académica que te ayudará mucho en tu futuro. Recuerda que tu signo, como es el primer signo de tierra, se caracteriza por ser muy decidido en todo lo que tiene en planes, pero también el Toro se llena de dudas sobre si podrá lograrlo; trata que en estos días tus metas se lleguen a cumplir. Tendrás un golpe de suerte el día lunes con los números 06 y 33. Intenta usar más el color azul fuerte en tu ropa para atraer la suerte. Te regalará un perfume un nuevo amor, no dudes en expresar tus emociones con esa persona.

Géminis

Deberás poner más atención a tu familia y construir un patrimonio para tu futuro, lo cual es lo más importante en este tiempo, dice la carta del “As de Copas” en tu horóscopo del tarot. Serán días de estar con mucha presión en cuestión laboral, recuerda que tu signo, por ser el primer signo de aire y aparte el gemelo, se vuelve muy vulnerable ante las presiones, por eso se te recomienda que antes de actuar y decir algo, lo pienses dos veces para evitar problemas. Seguirán los chismes alrededor de tu relación sentimental, aprende ya a callar y ser más prudente en tu vida amorosa. Tendrás un premio en la lotería con los números 04 y 19. Usa más el color rojo en tu ropa, eso atraerá más abundancia a tu vida. Te buscará un amor del pasado para arreglar asuntos de chismes. Recibirás una invitación para participar en proyectos.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del “Cuatro de Copas”, por lo que Dios te concederá tres deseos en estos días, así que trata de visualizarlos y pedirlos con mucha fe y los verás realizados muy pronto. Estás en una etapa de buena suerte, serán días de impulsar tu vida laboral, recuerda que tu signo es muy dedicado en todo lo que realiza y siempre buscará el éxito en cuestiones de proyectos, pero también debes contemplar tus compensaciones económicas, como un bono monetario y un aumento de sueldo. Te buscará tu pareja para invitarte a salir de viaje, solo recuerda que tu signo atraviesa un etapa de enamoramiento total. Tu mejor día será el jueves, cuando te llegará una propuesta laboral mejor pagada y el premio en la lotería con los números 05 y 27. Usa más el color verde, que hará que tengas más suerte en tu vida.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Rueda de la Fortuna”, la cual indica que tendrás oportunidades de crecimiento y deberás quitarte las ataduras del pasado y solo mirar hacia tu futuro. Serán días de no rendirte tan fácilmente, recuerda que tu signo es muy exitoso en todo lo que realiza; te recomiendo que sigas adelante y verás que saldrás victorioso en tu plan de trabajo. Un golpe de suerte vendrá el día jueves con los números 03 y 50, evita platicar tu suerte y recuerda que nunca se platica cuánto ganas y cuánto te quieren, es mejor seguir siendo discreto. Además, es mejor solucionar todo en su momento. Trata de olvidar a ese amor del signo Aries o Escorpión que solo jugó con tus sentimientos. Te buscarán tus padres para invitarte a una cena familiar e incentivar la convivencia.

Virgo

La carta de “La Fuerza” en el horóscopo del tarot significa que seguirás adelante y es tiempo de dejar el “no puedo” y saber que tu signo tiene la cualidades suficientes para salir adelante de cualquier problema. Serán días de estar con mucho trabajo atrasado y ponerte al día con el cierre de mes. Recuerda que necesitas ya ordenar más tus obligaciones para que después no te veas tan presionado. Deja de pensar lo que no es y más en el amor, por eso casi no duras con tus parejas sentimentales. Trata de confiar en los demás y tu mejor compatibilidad será con el signo Acuario y Sagitario; es tiempo de enamorarse otra vez. Un golpe de suerte vendrá el día martes con los números 01 y 20. Vístete de colores fuertes como el naranja para que la abundancia se acerque más a tu vida. Ya no des consejos si no te los piden.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Templanza”, serán días de triunfos porque tendrás oportunidad de conseguir tus metas que se van a poder lograr sin contratiempos. Semana de tener discusiones en el trabajo, trata de llevar estos días sin tantos altibajos emocionales, controla más tu carácter y verás que pronto se alineará tu energía positiva y estarás de lo mejor. Ya no busques a esa persona que te abandonó, recuerda que si no te busca es que no le interesas, aprende a cerrar ese capítulo de tu vida y dedícate a conocer personas más afines a tu signo. Eres el psicólogo y alegre del Zodiaco, eso te hace siempre estar en compañía de personas de buena energía a tu alrededor. Te viene un golpe de suerte el lunes con los números 11 y 40, tus colores para atraer más prosperidad son el rosa y rojo.

Escorpión

Esta semana será de crecimiento, ya que la alineación de los astros y la carta de “El Mago” te ayudarán a cambiar de trabajo y conseguir el amor verdadero. Cuídate de enemigos ocultos que están cerca y te envidian mucho. El agua es el elemento de tu signo, eso te hace ser muy dramático, siempre piensas que te van a hacer daño, trata de relajarte y no pensar lo que no es. Eres el mejor para la ingeniería industrial, toma un curso de esa profesión porque te ayudará mucho en el futuro. Como eres el último signo del Zodiaco y tu elemento es el agua, eso te hace ser muy frágil, por eso te recomiendo meditar. Tendrás un golpe de suerte el miércoles con los números 17 y 50, usa más los colores azul y morado. Recuerda que el amor no se compra y se da sin límites, así que busca personas sinceras a tu alrededor.

Sagitario

El “As de Espadas” es la carta que te salió en el tarot, significa que apenas empieza tu lucha por ser alguien en la vida, visualiza lo que quieres para llevarlo a cabo. Es momento de resolver problemas amorosos con un cambio positivo en tu vida y más porque cumples años. Este jueves tendrás un golpe de suerte que te ayudará a crecer económicamente. Necesitas ahorrar para tener tu patrimonio. En el trabajo necesitas concentrarte más porque serán días de juntas y cambios de puesto. En el amor, intenta darte tiempo y ser más comprensivo porque cada quien tiene que hacer sus proyectos de vida, recuerda que son pareja y no son dueños uno del otro. Un Acuario o Leo te busca para volver y hablar de compromiso serio. Tus números de la suerte son 19 y 66, y tus colores de la suerte el rojo y naranja.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Torre”, debes cuidar más tu salud y animarte a poner un negocio propio para que tus ingresos económicos se incrementen. Días de enamorarse de alguien de un signo de fuego. Te invitan a trabajar en gobierno y proyectos políticos. Ya no comas tanto, sigue con la dieta y el ejercicio, tu signo es muy vanidoso y como te ven, te tratan, así que a mantenerte de la mejor forma. Un amigo se está enamorando de ti, habla claro esa situación para no confundir las cosas. Arreglas papeles de escuela y decides cambiarte de carrera universitaria. Cuidado con un amor del pasado que te tiene resentimiento y piensa hacerte daño, trata de protegerte y cerrar círculos. Tendrás un golpe de suerte el martes, tus números de la suerte son 02 y 30, y tus colores el amarillo y verde.

Acuario

Tu carta es “La Carroza”, significa valor y fuerza para tomar decisiones positivas y cambiar tu vida. Serán días de buena suerte en tu trabajo, recuerda que tu signo es muy cambiante, esta carta te recomienda tomar la mejor resolución. Días de prosperidad y darle continuidad a tus metas. A veces tu signo es muy celoso con su pareja, esto es algo natural en ti, pero debes controlar todo ese temperamento y aprender que cada quien debe tener su espacio para ser feliz. Tendrás un golpe de suerte con los números 15 y 18, tus colores de la abundancia son azul y rojo. También te va a llegar dinero que te debían en tu trabajo. Te busca un amor nuevo de Tauro o Libra que va a ser muy compatible contigo, recuerda que en las relaciones nuevas te la debes llevar más despacio para que no abrumes a tu pareja.

Piscis

Tu carta en el tarot es “El Emperador”, por eso eres grande en todo lo que realizas, pero a veces tu signo no se la cree, por eso te pido que confíes más en ti porque tendrás el éxito en tus manos. Esta carta te indica que es momento de tomar ese puesto de jerarquía que te van a ofrecer. Quítate los malos pensamientos y envidias de tus amigos, debes ser más prudente al momento de platicar tu éxitos. Te recomiendo que el miércoles prendas una vela blanca y reces el salmo 140 de protección para que reine más tiempo esa buena suerte. No pelees con tu pareja, tu signo siempre dramatiza todas las situaciones, es mejor estar en paz y feliz. Estás en tu época de sentirte y verte más joven, no descuides la dieta y el ejercicio. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 70, tus colores son verde y azul.