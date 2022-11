Horóscopo chino: Esto es lo que traerá la segunda conjunción de la Luna y Júpiter

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Llegó el momento de que comiences a pensar realmente en la opción de ser tu propia jefa porque sabes que eres libres e independientes y que lo que estas haciendo para otros, lo puedes realizar para ti y con muchos más beneficios porque pondrás todas tus ganas, no te limitarás.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Pasarás unas horas de verdadera calidad cuando asistas a algún evento cultural de tu región, que te hace sentir más cerca de casa, más cerca de ti. Esto te llenará de energías y relajará porque has pasado muchos momentos de tensión en los últimos días.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Este evento cósmico afectará el bienestar de tu cabeza, es muy probable que tengas algunos dolores que estarán asociados a algunas preocupaciones sobre lo que opina otra persona muy cercana a ti, alguien que convive contigo y esto solo te exacerba tus ganar de huir del hogar.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Habrá reducción de personal en tu sitio de empleo, así que trata de lucirte en estos días para que no pases estas fechas buscando trabajo desesperadamente. Anda buscando algunas alternativas para que esta medida no te sorprenda. Sabes que tienes talento y conocimiento.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Estas a punto de caer en al tentación de un trío amoroso. Sabes muy bien los riesgos a los que te enfrentas, así que después no puedes ir por la vida victimizándote. Si deseas amar sin desenfreno, pues hazlo, si quieres hacerlo con cordura será mejor. Recuerda no hacer lo que no te gustaría que te hagan.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Alguien quiere restarle el valor a tu esfuerzo, trabajo y dedicación. Apela por la diplomacia y hazle saber que hay cosas que no negocias y ese es el precio de tu tiempo y conocimiento. Fijar límite no te hará mal, solo enojará a quienes están acostumbrados no respetar a los demás.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Habrá fuga de dinero en estos días por algunos errores, pues te negabas a tomar consejos de personas sabias, ahora tendrás que asumir las responsabilidades que eso trae. Tendrás que responder ante tu familia por la falta de liquidez y buscar una solución pronto para que cumplas con los deberes.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

No le niegues la ayuda a nadie, porque la vida es un búmeran que te cobrará esa falta de empatía. Lo mejor es prestar tu mano a quien la necesita y así estarás más tranquila haciendo el bien al prójimo. El universo te agradecerá ese gesto con otro favor.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Recuperarás la comunicación con alguien a quien tenías tiempos sin hablar por un malentendido. Felizmente el tiempo hizo su trabajo y las heridas sanaron por lo que permitirá que ahora se entiendan mejor y dejen sin efecto ese evento del pasado.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Evita que la impulsividad te gane la partida. Lo mejor será contar hasta que sientas que ya te has calmado, porque una decisión tomada desde las entrañas y no con el cerebro te traerá muchos problemas. Busca distraerte cuando te encuentres en esa situación.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

La alegría llegará de la mano de un grupo de niños que te contagiarán con su inocencia y picardía. Reirás hasta llorar, como tenías de años sin experimentar esta sensación. Da gracias a Dios por la vida y estos instantes que de hacen sentir viva y plena.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Confía más en ti y en tus capacidades, porque haces muy bien las cosas, pero tu constante miedo de creer que puedes equivocarte y arruinar todo te está jugando en contra. Solo debes estar segura de lo que eres capaz y todo comenzará a fluir naturalmente.