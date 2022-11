Amor y fortuna para este 26 y 27 de noviembre

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Amor: Deja de lado las indirectas y afronta de una vez por toda a la persona, pero siempre desde el resto. Expone todos tus argumentos sobre la situación que te le molesta. Fortuna: Ese dinero producto de un trabajo hecho no llegará. Mil excusas te darán para no pagar.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Amor: La familia está demandando más presencia de tu parte. Busca el tiempo necesario para compartir con ellos. Fortuna: Hallarás dinero en el lugar menos pensado y justo en el momento que más lo necesitas. Úsalo con conciencia para que más oportunidades así se repitan.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Amor: Los amigos son los hermanos de la vida y este fin de semana amarás y apreciarás mucho estar a su lado. Fortuna: Las energías del dinero están circulando a tu favor, trata de salir primero de tus deudas y luego enfócate en tus necesidades más básicas para que el equilibrio se mantenga.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Amor: La soltería no significa que debas estar sola. Rodéate de personas que te aporten enseñanzas positivas a tu vida. Fortuna: Te asignan un trabajo que te costará sudor y lágrimas, pero valdrá el esfuerzo porque te compensarán monetariamente aunque no te lo plantearon al inicio.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Amor: Necesitas tiempo para pensar mejor las cosas y tomar un decisión definitiva sobre tu situación amorosa. No hay marcha atrás. Fortuna: Un hombre mayor te dará un sabio consejo sobre finanzas del hogar, no lo dejes pasar y ponlo en práctica. Verás cómo mejora todo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Amor: La confesión de un niño encenderá las alarmas de tus emociones, esto puede llevarte a pique o darte la fuerza para darle un giro completo a tu vida. Ante cualquiera de las dos opciones, necesitas fortaleza. Fortuna: El dinero no es amigo de nadie. No hagas préstamos a algún familiar que te lo pida.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Amor: Date unos minutos y sorprende a tu pareja con una cena romántica o un tiempo para los dos. Se lo merecen tras una semana de mucho estrés. Fortuna: Son días propicios para trazarte una meta importante a lograr en el 2023. Empieza desde ya a trabajar en eso.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Amor: Eso de hacerte la interesante para causar una impresión de mujer aguerrida, te está restando punto en la búsqueda de la media naranja. Fortuna: Hay una salida en la que se concreta un negocio o un tema relacionado con dinero que será beneficioso para ti.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Amor: La impulsividad no es buena consejera, por lo que este defecto le hará daño a alguien que amas si tú no trabajas en cómo controlarlo. Fortuna: Corres el riesgo de perder unos datos muy importantes que te suministraron. No confíes la información a nadie.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Amor: Hay mucho cariño en la relación, se ve que son primordial el uno para otro. Siguan disfrutándose. Fortuna: Estos días te sorprenderás porque serás la ganadora de un concurso o recibirás un gran descuento que te hará feliz y permitirá destinar ese dinero en otra cosa también necesaria.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Amor: Acepta los consejos que te dicen tus amigos, ellos te conocen muy bien. Esto te abrirá las puertas hacia un romance inolvidable. Fortuna: No sigas desperdiciando tu tiempo en esa persona que no hace bien su trabajo, Da por perdido ese dinero y contrata a otro que sí sea responsable.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Amor: Tu luz te hará visible ante esa persona que también buena un romance serio y cuidadoso. Fortuna: Es hora de disfrutar de los buenos momentos. Llegan muchas oportunidades para conseguir el dinero de una manera un poco más rápida. Tómalas.