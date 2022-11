Horóscopo Chino: Este es el color de la suerte según tu signo

Los colores de la suerte Foto de The Wonder Alice en Unsplash

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Te sientes olvidada, que las personas que más amas se han ido de tu lado y no te han dado el lugar que tenías antes. Esto mejorará en los próximos días, pero será necesario que converses para disipar todas las dudas y los sentimientos que te embargan. Color de la suerte: blanco.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

La verdad saldrá a flote y esto te beneficiará al máximo. Un mal entendido dejó manchada tu reputación, pero con esta nueva información que se dará a conocer ya nadie pondrá en duda tu honra. Fueron momentos duros que llegarán a su fin. Color de la suerte: rojo.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Hay alguien que te extraña con todas sus fuerzas. Te recuerda cada día de su vida. La cotidianidad y las nuevas responsabilidades que tienes terminaron por alejarte sin querer de esa persona. Busca tiempo para compartir de nuevo y retomar la comunicación. Color de la suerte: morado.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Las constantes peleas absurdas con tu pareja están resquebrajando aún más la relación. Tienes dos alternativas: buscar una solución en la que ambos ganen, o simplemente terminar el romance porque no pueden vivir en discordia cada día. ¿Dónde qué el amor?. Color de la suerte: magenta.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Cuida tus finanzas y no te vuelvas loca comprando por que hay oferta. Checa muy bien si realmente son rebajas y si lo necesitas, porque estas compras compulsivas están socavando la economía del hogar. Se vienen tiempos duros y debes recortar gastos. Color de la suerte: negro.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

La falta de empatía de tu parte o de alguien que amas está causando mucho daño en ti porque no hay ninguna señal de querer resolver la situación porque sientes o siente que no les afecta. Hay que poner más atención a las circunstancias. Color de la suerte: celeste.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Las oportunidades laborales vienen a ti para darte una buena recompensa por ser tan dedicada y responsable. Es el momento que esperabas y tienes que tomarlo. Trata de ser agradecida y sigue tu camino hacia un mejor porvenir con este empleo. Color de la suerte: amarillo.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Causarás una buena impresión en alguien muy importante que puede abrirte las puertas de su corazón. Habrá química entre ustedes. La noche es el mejor momento para que puedan tener una conversación genuina e interesante que te disipará cualquier duda: Color de la suerte: verde.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Hay mucho desorden en tu vida, tienes que organizarte para que puedas atraer la buena suerte y prosperidad. Las quejas no ayudan en nada para equilibrar las energías, al contrario, te restan posibilidades de que el dinero entre a tu hogar. Color de la suerte: marrón.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Se vienen gastos médicos, ya sea por ti o por un familiar. Contarás con la ayuda necesaria para cumplir durante esta circunstancia. La persona que menos pensabas te tenderá la mano y responderá por ti. Descubrirás que te tiene en un pedestal. Color de la suerte: azul.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

No firmes nada si no estás completamente segura de lo que estás haciendo. Lee las letras pequeñas, pregunta, no te quedes con las dudas por vergüenza a preguntar y quedar como una desconfiada. En temas legales todo se vale para dañar o beneficiar. Color de la suerte: dorado.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Te regalarán algo que te dará mucha felicidad a ti y a los tuyos. Es un gesto que no esperabas que sucediera. Lo debes hacer es retribuir esto con otro favor hacia alguien que lo necesite, para que el cosmos te siga bendiciendo con buenas oportunidades. Color de la suerte: rojo.