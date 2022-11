Sin fortuna en el trabajo: son los cuatro signos más desdichados y cómo superarlo

Para algunas personas la estabilidad laboral está empañada por algunos vicios dentro de las plazas de trabajo como la falta de límites, el exceso de confianza o las personas tóxicas que no les gusta ver el éxito de los demás. En el horóscopo, las que no cuenta con buena suerte en este aspecto de su vida son las nacidas en los signos de Tauro, Cáncer, Escorpio y Capricornio.

Pero ¿cómo cambiar esta mala suerte?, pues lo primero que debes saber es que debes comentar firmemente con tus jefes cuáles son tus límites y los de ellos. Por muy entusiasmada que estés, trata de respetar tu horario de trabajo y termina a la hora, esto permitirá que seas mucho más productiva. Si hay alguna falta, pues convérsala en cuanto puedas, pero de la mejor manera posible así estés llena de ira, y aprende a decir no. El negarte no te restará valor y si es así, pues sencillamente ese no es tu lugar.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No tienes una estabilidad laboral precisamente porque a los puestos que llegas siempre te topas con empleadores que buscan la manera de abusar de tu confianza, de quererte imponer tiempo extra como un favor y no como parte tu tarea, razón por la que no te quedas callada y prefieres abandonar. Has estado en trabajos donde los límites no han estado claro y juegan en tu contra, dando pie a los abusos de todo tipo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Como en todos lados, siempre está presente la envidia, esa persona que odia ver felicidad en rostro ajeno, que les moleta el éxito de los otros, y tú eres de las que triunfan donde llegan , te haces sentir y esto enfada a estas personas que en tu puesto de trabajo siempre te hacen trastadas para hacerte quedar mal ante tus superiores. Buscan la manera de ridiculizarte o simplemente creando bulos que atentan contra tu moral. Estudian tus defectos para darte la estocada final. Pero como siempre eres precavida no sueles caer en sus trampas.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Todo parece un cuento de hagas al inicio. Te tratan muy bien, la amabilidad forma parte del día a día, hasta que con el tiempo comienzas a ver las verdaderas caras de cada uno y las intensiones que tienen hacia ti. En tus empleos muy a menudo te suelen dar cada vez más y más trabajo, incluso del que no estaba pautado en tu contrato, y no puedes alzar tu voz porque estás en la imperiosa necesidad de saldar tus asuntos en casa.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tu personalidad imponente te ha llevado a tener algunos encuentros nada agradables con tus jefes, por lo que te han hecho la cruz en varias oportunidades. Cambios de puesto, mayor carga laboral, exigencias de alto nivel, pero lo que más te decepciona es que jamás te suban el sueldo y que nuevos ingresen ganando muy encima de ti. Es una constante en tu vida, que deberás mejorar siendo un poco más diplomática al opinar o exigir algo, así como dejando de rasgarte las investiduras por empleos en los que siempre te reemplazarán el día que te vayas o mueras.