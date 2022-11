Horóscopo Chino: Cómo se recupera de un mal de amor cada signo

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Las nacidas en este signo saben que olvidar una pena de amor es una situación complicada y requiere tiempo, por lo que no se preocupan por apresurar el paso, porque ellas están conscientes de que cada persona tiene su valor. Solo esperan que cada día el dolor vaya disminuyendo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

El aislamiento forma parte de su estrategia para superar el mal de amor. Ellas, si está en sus posibilidades, se alejan por completo de todo lo que esté relacionado a esa pareja , y si es pueden se van de la ciudad hacia un lugar más tranquilo.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Drenan todo su despecho en la creatividad, que resulta su gran salvadora en esos momentos porque la libera de toda la carga emocional que puedan tener. Suelen escribir, pintar, componer, crear, y los resultados son extraordinarios. Así se van enfocando en el futuro y dejando atrás la pena.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Borrón y cuenta nueva. Adiós al número de teléfono, las redes sociales y cualquier otro medio que le permita saber cómo está su ex. Les piden a sus amigos en común que no les proporcionen información ni anécdotas, porque están concentradas en ella y no quieren ninguna tentación en su camino.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Ellas se inclinan por llevar un diario de sus sentimientos, cómo se sienten cada día, lo que les permite ver cuánto han evolucionado o no y tomar cartas en el asunto si ven algún atraso. Ellas están conscientes del dolor y evitan tomar decisiones apresuradas. Gozan de madurez emocional.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Salen y disfrutan con sus amigos. Son su principal pañuelo de lágrimas para sanar las heridas, piden consejos, ayuda por si las notan más decaídas de lo normal. Evitan a toda costa tener alguna otra relación mientras superan la crisis amorosa que las tiene por el suelo.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Ellas están claras que nada es para siempre y eso incluye al amor. No es que empiezan una relación pensando que se acabará, sino es que al morir la relación pues buscar continuar sus vidas de una forma sencilla y bajo la premisa de que ese dolor no será para siempre y pronto saldrá el sol.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Cuando se deciden a olvidar no hay nada que las detenga. Ellas se enfocan en desterrar todo lo malo de sus vidas para continuar disfrutando. Buscan a toda costa evitar algún contacto con su expareja, aunque les duela, pero saben que es lo mejor para tratar de superar rápido la desilusión.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Ellas mismas se dan animo a pesar que la tristeza las pueda consumir algunos días. Se permiten vivir intensamente cada una de sus emociones, pero siempre fijándolo límites. Buscar pensar en positivo, sacar alguna enseñanza de la relación fallida, así como reconocer qué debe mejorar.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

A veces los finales de los romances las llevan a explorarse y por ende, a consentirse, darte más cariño y amor hacia ellas mismas a través de objetos que siempre quisieron comprar y pospusieron, con cambios de look, disfrutando de salidas con amigos o sola a lugares. Planeando actividades al aire libre.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Su refugio ante un mal de amor es el deporte, los ejercicios. En estas actividades drenan todos los sentimientos encontrados que les genera la ruptura de la relación. Muchas se convierten en profesionales en este campo, pues les gusta la paz que les dejan las disciplinas deportivas.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Para aliviar la frustración y el dolor, tienden a refugiarse en los amigos y la familia. Con ellos tiene el apoyo que necesita para cerrar esa etapa. Se desahoga y además ellos le brindan un panorama sobre la situación que muchas veces ellas no ven por su dolor.