Los cinco signos del horóscopo que tendrán fortuna en la cuarta semana de noviembre

Desde este lunes 21 hasta el domingo 27 algunas personas tendrán un golpe de suerte que les resultará favorable para hacer un poco más ligera la vida. Algunas comenzarán proyectos y sueños, mientras que otras conseguirán algo que buscaban desde hace tiempo. Otras disfrutarán de los placeres de la vida al lado de su pareja. Los afortunados para esta semana son Aries, Cáncer, Libra, Escorpio y Acuario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Encontrarás algo que habías perdido y que era vital parar ti, unos documentos relacionados con tu identidad o que necesitas para continuar otro proceso. ¡Aleluya!, al fin los tendrás en tus manos. Solo traba de ser más precavida y hazle respaldo. Cuídalo de la humedad y el polvo para que no se deteriore. Si tienes que sacarlo de casa, protégelo a toda costa como si llevaras oro. Ese trámite que estás haciendo también estará lleno de mucha suerte. Todo saldrá muy rápido y favorable para ti.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

¿Pensabas que estabas enamorada sola? Pues no. Ese chico te dará las señales que estabas esperando, y te tocará dar el paso más importante. Muéstrense como son, sin nada de apariencias que empañen sus vidas a posterior. Él te amaba en silencio, pero decidió que ya no quería esperar más, a que alguien te robara. Esta es tu segunda oportunidad para que no cometas los mismos errores,, y seas una mejor pareja.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Con tu pareja tendrás un encuentro placentero fuera de casa que renovará por completo la relación. Esto les hacía falta. Organízate mejor para que sea mucho más seguido. Recibirás una sorpresa por parte de tu amigo o alguien de mucha confianza, que te dejará con la boca abierta, pero contenta porque son buenas noticias.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Esta semana comienzas a construir tu gran sueño, tu meta más grande. El tiempo en que te tardes no será lo más trascendental, sino que lo logres a la perfección como lo deseas. Contarás con ayuda de muchas personas queridas que te sabrán guiar. Cuando lo concretes, estarás agradecida y satisfecha. Sería bueno que realizaras un gesto de solidaridad con los más necesitados.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Una promesa muy importante para ti será cumplida. Fue larga la espera, pero el tiempo lo valió. Ahora sentirás que realmente esa persona es todo lo que siempre pensaste, pues te negabas a validar lo contrario. Esto te traerá un golpe de buenas energías y te le levantará el ánimo que, además, se traducirá en circulación del flujo energético, que estará brindándote oportunidades por varios días.