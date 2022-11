Los 4 signos del zodiaco que siempre les va mal en el amor y cómo solucionarlo

Compartir el amor de pareja es una de las vivencias más mágicas que el ser humano puede vivir, hay quienes parecer tener la venia de Dios y Cupido, porque tienen mucha suerte con sus parejas, aunque esto tenga mucho más que ver con su madurez emocional y cómo han sanado sus heridas del pasado. En cambio, hay otras personas que no tienen esa dicha, como los signos del zodiaco: Aries, Cáncer, Libra y Piscis.

Los nacidos en estos signos tienden a tropezar una y otra vez con malas experiencias amorosas. ¿Se puede saborear el buen amor, pese a los defectos?, pues sí, solo se deben seguir algunos consejos. Entender que equivocarse no es un fracaso, sino una forma distinta de conseguir algo y que no se pudo. Todos nos equivocamos y esto está bien. También hay que disminuir los niveles de exigencia y prioridades, pues el mundo no se caerá porque fallaste.

Amor Imagen de Freepik

Hay que decirle adiós a los pensamientos catastróficos, precisamente quitándoles poder, pues las cosas no pueden salir tan mal todo el tiempo. Pensar en positivo, pero con ecuanimidad te dará libertad. Y sobre todo, buscar si realmente hay una amenaza o peligro.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

No hay margen para el error, porque la perfección es parte de sus vidas y pretenden que sus compañeros también vayan al mismo ritmo. Esto agobia a la pareja, empiezan las discusiones que deterioran rápidamente el amor que una vez los unió. Las nacidas bajo el signo de Aries a veces hasta tienden a crearle inseguridades a su ser amado, causándole daño e hiriendo. Es por esto que casi siempre les va mal en el amor.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Viven con la ferviente creencia de que nunca encontrarán el amor de su vida, que si alguien llega quizá pronto se aburra o le encuentre un defecto que no tolere. Van con el pesimismo por delante y así no se avanza hacia ningún lado. Ciertamente hay circunstancias negativas que siempre van a pasar en los noviazgos, pero no se puede pensar que todo el tiempo será así. Su negatividad les impide disfrutar de las mieles del amor y terminan por aburrir a su pareja.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Las mujeres de Libra a veces se tornan tóxicas dentro de su romance, en especial cuando se enfurecen o las cosas no salen como esperaban, cuando pierden el control de las situaciones. Les gusta sentir que dominan en la relación, que tienen el poder y esto resulta sofocante para sus parejas, quienes además se sienten embaucados porque no era la imagen que ellas proyectaban en el inicio del romance. Son expertas aplicando la ley de hielo, uno de los mecanismos más hostiles que se le pueda dar a alguien que supuestamente se ama.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Las nacidas en este signo tienden a generar un sentimiento de dependencia hacia sus parejas. Para ellas, en los primeros lugares de su vida está su pareja y mientras que ellas quedan rezagadas, dando origen a que se les dificulte saber qué es lo que realmente quieren y hablarle con propiedad y sin temor a su media naranja. Al ser una relación dependiente, está destinada al fracaso desde el primer momento en que se unen.