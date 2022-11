Horóscopo chino: Así estará el amor para este 19 y 20 de noviembre

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Pareja: Vas iniciando este romance que romperá todas las creencias que tenías arraigadas. Te demostrará que las situaciones no son siempre como piensas. Soltera: Te sientes confundida porque no sabes por cuál de los dos pretendientes decidirte. Medita bien y hazlo pronto.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Pareja: Pon algunos límites porque estás perdiendo privacidad en la relación y eso no es bueno. Cada quien debe tener su espacio y tiempo. Soltera: Siente que no vales la pena, y ya basta de que te estés flagelando. Así que ámate desde tus imperfecciones.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Pareja: A él le cuesta expresarte todo lo que siente. Tú sabes que te ama, pero también necesitas oírlo. Ayúdalo para que puedan tener una mejor comunicación. Soltera: Una amiga también siento lo mismo por ese chico que te trae botando la baba, y también está librando una batalla para quedarse a su lado.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Pareja: Hay una gran noticia que los hará salta de felicidad. Puede ser la llegada de un nuevo miembro o el ascenso laboral de alguno de los dos. Soltera: Escápate estos dos días con tus amigas, llénate de la energía femenina para que ese sexappel se incremente y atraigas todo lo que desees.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Pareja: Se divertirán a lo grande este fin de semana. Asistirán a alguna actividad que los acercará aún más a su terruño, a su pasado y los dos gozarán de eso. Soltera: Hay flechazo en puerta, pero si no sales al mundo es imposible que consigas al amor de tu vida.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Pareja: Sentirás atracción por una tercera persona, que puede terminar dándote problemas. Analiza qué pasa en tu relación que estás mirando hacia los lados. Soltera: Ya basta de buscar en el otro lo que no tienes en ti. Madura emocionalmente para que puedas durar en las relaciones.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Pareja: Usa tu imaginación para crear un momento de ensueño para tu pareja. No esperes a que sea un día especial para celebrar que están juntos. Soltera: Los amigos son los hermanos de la vida. Los has descuidado por estar pendiente de buscar a tu alma gemela.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Pareja: Estás muy concentrada en tu trabajo y otras responsabilidades que no has volteado a ver lo que necesitan las personas que amas. Dedica tiempo de calidad. Soltera: Hay una persona que te pretende, pero crees que no es la indicada. Date el permiso de conocerlo mejor para que te sorprendas.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Pareja: Hay un alejamiento entre ustedes porque no se han sentado a conversar sobre los temas verdaderamente importantes. Solo callan y suponen, un error garrafal. Soltera: Mientras sigas atada al pasado, es difícil que te quites la venda de los ojos para ver a tu alrededor al chico para ti.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Pareja: Llegó el momento que se avance en la relación, que pasen de nivel. Son días propicios para comprometerse. Soltera: Cupido está siendo un trabajo arduo contigo, porque tus expectativas son demasiado altas y lo que hace es alejar a cualquier prospecto.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Pareja: Hay algunos malos entendidos por temas financieros. Algunos de los dos se siente abrumado por el otro y esto está generando conflicto. Soltera: Estar soltera no significa estar sola, así saca lo mejor de esta etapa de tu vida. Es un tiempo para estar contigo y redescubrirte.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Pareja: Serán momentos geniales para descubrir más cualidades invaluables de tu media naranja. Lo valorarás aún más. Soltera: Para estos días te toparás bajo una circunstancia un poco fuera de lo común con alguien que tiene mucha afinidad contigo y te dejará encantada. Disfruta.