Horóscopo chino: El consejo que debes seguir si quieres triunfar

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

A veces sientes que ya no puedes más, que quieres tirar la toalla y echarte a llorar porque no ves que estés prosperando, pero esa no es la solución. Sigue adelante, no te detengas, puedes hacerlo más despacio, pero no abandones tu sueño o meta.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

No se nace aprendido, pero en el camino se cultiva el conocimiento. Para que triunfes trata de aprender todo lo que puedas, busca información que te pueda resultar útil para distintos aspectos de tu vida. No te cierres a la posibilidad de saber algo que quizás no te guste, pero sí te servirá más adelante.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Date la oportunidad de forjar amistades de todas las edades que puedan aconsejarte desde el nivel de madurez que les ha dado su experiencia, porque esto te permitirá tener una visión más amplia y de la que quizá no estabas consciente. Cada uno estará para ti cuando lo necesites.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

La primera impresión siempre cuenta y muchas veces resulta inolvidable, por eso mantente siempre presentable, arreglada, sin importar si vas a trabajar o a la tienda de la esquina a comprar golosinas. Esto dice mucho de cuán eres importante eres para ti misma.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

La mayoría de las veces pones trabas cuando se trata de viajar, pero no sabes el potencial y el impacto que tienen estos momentos en tu vida. Un viaje de vez en cuanto te cultivará el alma, conocerás nuevas personas que te darán una visión distinta del mundo. Es conocer con placer.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

El sexo es muy rico y placentero, mas busca para tu vida una pareja estable que te brinde días bonitos, que se sume a tu felicidad, que construya a tu lado una mejor versión de sí mismo y que se equilibren, que te ame por quien eres, con defectos y virtudes.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Si te toca perder, asume tu barranco, analiza las razones que te llevaron al fracaso, jamás seas una mala perdedora, porque esto dirá mucho de ti y tu madurez emocional. Aprende a sacar las lecciones que te deja cada situación complicada en la que no triunfas.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Si aun no sabes algún idioma, pues estás a tiempo. Nunca es tarde para aprender en especial si se trata de una lengua que podrá abrirte los caminos en tierras lejanas y te puede ayudar a ascender. Si ya lo sabes, entonces agrega otro para que seas cada vez más competente.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

A veces pasas tanto tiempo concentrada en tus obligaciones, en tus rollos, en el trabajo y la familia, que se olvida divertirte por completo. No conoces ni valoras el poder que tiene la diversión en la vida, es la fuente de energía positiva que te inyectará dosis altas de ánimo.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Pon la resiliencia entre tus prioridades. Debes aprender a ser sacar partido de las cosas malas, verle el lado positivo. Buscan una solución rápida, sencilla y eficaz a los problemas en vez de enfrascarte en que son complicados. Esto te dará una visión de oportunidades.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Explórate a fondo para que te conozcas muy bien, sepas cuáles son tus fortalezas y debilidades, cuánto vales y qué estás dispuesta a tolerar y qué no. Eso te hará determinante y muy segura, lo que te hará mucho más visible y confiable para desarrollar proyectos de gran importancia.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

La amabilidad es una virtud que no debe faltar. Esta abre portales hacia el éxito, ofrece oportunidades que quizás otras no. Trata de ser agradecido para que el universo y Dios te devuelvan todo ese gesto de humildad con el que actúas ante la vida.