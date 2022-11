Ellos son los signos que sufren en silencio y cómo tumbar esta barrera

Sufrir en la soledad parece ser que es común en algunos de signos del horóscopo, como Tauro, Cáncer, Virgo y Capricornio. A ellas les cuesta exteriorizar todo lo que les causa daño porque se sienten vulnerables, piensan que serán juzgadas. Adoptan un comportamiento egoísta, pues no quieren compartir sus penas y se aíslan, aunque sus seres amados también estén pasando por el mismo trago amargo.

Esto no resulta nada saludable ni física ni emocionalmente, por eso en necesario expresar, comunicar, de lo contrario el dolor se hará cada vez más sofocante, que dará origen a pensamientos negativos que pueden resultar dañinos. Se tiene que exteriorizar lo que se siente, porque muchas veces eso que tanto duele está maximizado, y otros podrán ayudar buscar solución o alivio.

Es importante destacar que valioso no es lo que pasa, sino lo que se piensas sobre ese hecho en particular.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Ellas se aíslan del mundo, no comparten con nadie ni sus penas ni sus glorias. Se reservan todo para sí mismas porque tienen miedo de ser objetos de burlas o creen que son unas exageras, subestimando así el poder de alivio que tienen las palabras que provienen de alguien que las ama. Además, que quieren mostrarse como unas mujeres resistentes, firmes que nada las afecta, pero esto solo hace que refuercen ese sentimiento de soledad y poco amor, que está arraigado en su inconsciente.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

En los momentos de risa, diversión y alegría, allí están las nacidas bajo este signo, pero cuando se trata de episodios de tristeza, ellas se aíslan. Se les dificulta alzar la voz sobre algo que les duele, que les está destrozando el corazón. Creen firmemente que las personas débiles no tienen cabida en este mundo, no se les da oportunidades. Por eso ellas no se quejan y quieren ser eficientes todo el tiempo. Tienen a sufrir de depresión por esta misma razón. Son capaces de mostrar una sonrisa, cuando su mundo está patas arribas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Se tragan todo lo malo, no revelan nada traumático de su vida, por lo que la imagen que dan al mundo es que son sumamente felices y relajadas, que nada las afecta. A veces se echan a morir en sus camas y dan mil y una excusas para no salir al mundo, mas no revelan la verdadera causa de su desanimo. Ellas sufren en silencio porque creen que serán atacadas con comentarios despectivos, además piensan que en su vida privada nadie debe meterse así vivan en familia con su esposo o hijos.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Las nacidas bajo este signo suelen callar todo lo que sienten, en especial lo que las afecta y hace daño. No importan cuánto se estén muriendo por dentro, pues no buscan ayuda en otro, desahogar sus penas para hacer más tranquilo el camino. Y eso sucede porque no confían en cualquiera, no quieren dar lástima o piensan que no solucionará nada contar sus temores y dolores. No aceptan ayuda de nadie y son esquivas durante los malos momentos.