Horóscopo del 15 al 21 de noviembre: Mejora tu suerte con estos números

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Un malestar en tu cuerpo te retrasará todo el trabajo que venías logrando sin pausa y con mucho éxito. Dale prioridad a tu bienestar para que puedan continuar una vez que hayas sanado y no corras es riesgo de recaer y volver a retrasar todo. Número de la suerte: 23.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Hay alguien está muy pendiente de ti, quiere llegarte para buscarte tema de conversación, pues le pareces interesante, pero no sabe cómo. Checa a tu alrededor y notarás quién es esa persona. Es muy probable que sea la oportunidad que estabas buscando para ser feliz. Número de la suerte: 08.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Quedarás seleccionada para hacer algo que te gusta, un reto que te hará feliz y permitirá que crezca. Lúcete y muestra toda tu artillería para desarrollar esta actividad. Serás el punto de atención y eso te sentará bien en el autoestima. Número de la suerte: 11.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

En el lugar en el que estás hay un ambiente tóxico, lleno de envidia por lo que algunas personas han hecho cosas a tus espaldas para hundir y disfrutar de tu fracaso. Lo mejor será que realices este domingo un ritual para alejar las malas energías. Número de la suerte: 31.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Alguien que quiere mucho te decepcionará con sus acciones. Será el momento de conversar y poner las cartas sobre la mesa. Pero no dejes que este episodio arruine todos los logros que esa persona ha tenido, que un error determine quién es. Número de la suerte: 15.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Conocerás a alguien que se parece mucho a ti. Tienen los mismo gustos y disgustos. Date la oportunidad para conocerlo. Es muy probable haya una química estupenda que los mantenga unidos por un largo rato y te haga sentir viva. Número de la suerte: 18.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tendrás un contratiempo rumbo al trabajo en el que perderás algo valioso: el tiempo, dinero, objeto. Lo mejor será que salgas con mucha anticipación para evitar que ocurra cualquier retraso que al final te traiga consecuencias. Número de la suerte: 09.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La carga laboral que tienes es excesiva y debes poner un freno a esa situación, sino que enfermarás y la única perjudicada serás tú. Recuerda que en el trabajo te reemplazan a los días, pero en casa nadie. Si tienes que renunciar hazlo, vendrán cosas mejores. Número de la suerte: 20.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

A tus oídos llegará una información que sabrás usar en su adecuado y preciso momento para sacarle partido. No revele a nadie tus intenciones, pues los planes pueden caerse. Con esto nuevo que sabrás podrás ganar ventaja y destacar por tus aptitudes. Número de la suerte: 27.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Saca a pasear tu corazón, muéstralo, no tengas miedo porque esto no significa que eres vulnerable, sino que eres fuerte y segura de ti. Es una de las formas para atraer la atención de Cupido para que pueda flecharte y que vivas una experiencia mágica. Número de la suerte: 22.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Llegó el momento de que digas “No”, porque estás comenzando a perjudicarte y no lo has notado. Será una amiga muy cercana quien te hará ver este defecto que te está arrastrado al vacío. Valórate para que los demás también lo hagan y no abusen. Número de la suerte: 10.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Agradece a Dios y al universo por todo lo que tienes. Estás tan enfocada en tus problemas que no has visto las cosas buenas que hay a tu alrededor. Hasta el canto de un ave te hace ver lo viva y saludables que estás. Hazlo y mejores cosas vendrán. Número de la suerte: 16.