Abuela de 50 años posa en bikini aunque la critiquen y empodera al derribar estereotipos

Durante décadas, la sociedad le ha impuesto a las mujeres cómo deben lucir, comportarse y hasta hablar. Pero ya no más, con el auge del empoderamiento femenino que han llevado algunas valientes, como esta abuela de 50 años.

La mujer se llama Paula Ede y a sus 49, casi rozando la quinta década de vida, se ha defendido de todas las críticas que recibe constantemente por posar en bikini, entrenar para correr maratones y demás actividades que son calificadas para “mujeres jóvenes”.

Esto, por culpa de los estereotipos de edad que prevalecen hacia las mujeres y que las intentan encasillar en una misma manera. Por eso, cuando alguien se atreve a salir del molde, recibe ataques y señalamientos, como si tener determinada edad fuese una cárcel.

No está mal que algunas quieran vivir bajo los estándares tradicionales, más hogareños y dedicados a la familia, pero tampoco se puede criticar a aquellas que deciden llevar un estilo de vida distinto y disfrutar de su sensualidad.

Aunque tiene tres hijos y cinco nietos, esta abuela ama ir a la playa y compartir los resultados del trabajo en el gimnasio con sus sexis bikinis en las redes sociales, donde ha recibido muchas críticas y por eso ha dado inspiradores mensajes como respuesta.

“Indiferente de tu edad y tamaño, si quieres usar un bikini, deberías hacerlo”, escribió en su perfil de Instagram, agregando que “estoy pasándolo bien como para preocuparme por lo que piensen si me ven en bikini”, reseñó Upsocl.

En especial, cuando se trata de personas que jamás volverá a ver o que no la conocen. La opinión de los demás no es una limitante para disfrutar su cuerpo.

“Ahora que estoy casi en mis 50, me importa menos la opinión de otros. Solo quiero estar en la mejor forma posible, con la mejor figura de toda mi vida (...) Estar en esta época no debe dar miedo ni es el fin de tu belleza o de tu juventud. Me siento como de 25 la mayoría del tiempo. Siempre busca ser la mejor versión de ti”, expresó.