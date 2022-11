Horóscopo chino: Descubre el día de tu suerte del 14 al 20 de noviembre

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Tienes que dejar de pensar tanto en el pasado. Te está trayendo problemas en tu presente, en especial con las personas que amas, con las más cercanas. No se trata de olvidar, sino de que superes esas etapas, que saques lo positivo. Si estás en una relación es muy probable que se haya deteriorado por esta razón. Día de suerte: Lunes.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

No te prestes para el juego. Alguien vendrá a ti para hablarte mal de otra persona, no caigas en su trampa, pues solo quiere envolverte en un problema que no es tuyo. Fija límite y evade sin tapujos. Aleja a esas personas tóxicas de tu lado para puedas seguir fluyendo como hasta ahora lo has hecho, situación que a muchos incomoda. Día de suerte: jueves.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Recibirás un dinero inesperado por un trabajo muy bien hecho, o en su defecto serás recomendada, lo que mejorará mucho tu economía. Sigue destacándote sin esperar nada a cambio, pues alguien siempre está observando un esmero y la mejor publicidad es que la se hace de boca en boca. Día de suerte: sábado.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Llegan momentos complicados, tensos o de mucho estrés que van a requerir que mantengas la calma para que puedas actuar con claridad y desde el pensamiento lógico y no desde las entrañas. Será crucial que mantengas una actitud positiva, que seas resiliente para que puedas salir muy rápido de esta situación. Día de suerte: domingo.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Una persona cercana te está haciendo dudar de tu relación, de tus sentimientos y de lo que esperas. Lo mejor será que analices muy bien el panorama, pues si estás segura de lo que tienes y haces, entonces esta persona debe desaparecer de tu lado porque solo busca contagiarte de su mala vibra. Si no lo estás, entonces conversa con tu pareja, sincérate en lo que sientes para que logres la paz. A veces otros ven cosas que nosotros no. Día de suerte: viernes.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Sabes muy bien que las cosas no están yendo bien, pero no quieres aceptar que están llegando a su fin. No quieres ser tú quien tenga que cortar todo. Deja la cobardía, asume la responsabilidad y da ese paso, por muy incómodo, doloroso o molesto que resulte para ti o para los demás. Esto te quitará un gran peso de encima y verás que las cosas comenzarán a funcionar mejor. Día de suerte: miércoles.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Celebrarás un gran triunfo, propio o de alguien importante. Será una felicidad suprema que te hará sentir en las nubes y llenará de regocijo. Te sentirás plena y muy agradecida con la vida, Dios y el universo por darte oportunidades maravillosas que te permitieron avanzar. Sigue así, porque se vienen más noticias positivas antes de que termine el 2022. Día de suerte: viernes.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Llegó la hora de que exteriorices lo que sientes: lo bueno, lo malo y lo feo sobre esa situación o esa persona. Hazlo ecuánime, sin que te dominen las emociones fuertes como la rabia, porque entonces se te complicará el panorama. Serás escuchada. Verás que será una buena decisión porque todo volverá a la normalidad. Día de suerte: martes.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Sientes que hay algo que no está funcionando bien en tu cuerpo. Hazle caso, y acude a un médico para que te haga un chequeo de rutina, quizá no sea algo grave, pero sí es necesario que revises que todo está en orden. Así estarás más tranquila. También es tiempo de que cambies algunas rutinas que afectan tu salud como, por ejemplo, la alimentación y el sedentarismo. Día de suerte: domingo.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Estás muy agotada y esto minimiza tu paciencia, es por esto que ya no toleras ciertas conductas de personas que amas. Solo tienes que darte unos días o tomarte unas horas exclusivas para ti, en la que puedas descansar, arreglarte, consentirte. Busca esa ser dentro de ti que sientes has perdido a raíz del cansancio. Puedes conversar con tus allegados para que te ayuden y te entiendan. Día de suerte: lunes.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Ya ha pasado mucho tiempo desde que invertiste dinero en tu educación, en conocimientos. Aprovecha estos lo que queda del año para hacer algún curso, taller o carrera que te permita ampliar lo que ya sabe y así convertirte en una experta. Debes actualizarte para seguir estando en palestra y dando competencia a los demás. Esto te ayudará en tus finanzas. Día de suerte: jueves.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Estás muy feliz con tu pareja o con tu situación sentimental. Esto es lo más importante. Sigue cultivando esa paz y compártela con quienes la necesitan. Tú sabes muy bien quién puede necesitar de ti, acércate, guíala y aconséjala, así como una vez lo hicieron contigo. Es una cadena de favores que el universo te devolverá. Día de suerte: sábado.