Horóscopo chino: suerte y amor el 12 y 13 de noviembre

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Amor: Estas demandando más cariño de tu pareja, que sea más expresivo. No le digas indirectas. Ve de frente y dile lo que sientes, pues él no está consciente de lo que está. Suerte: No te sentirás bien estos días y eso influirá en las actividades que tenías planteadas realizar. Tu cuerpo te está enviado señales. Préstale atención.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Amor: Las que están en una relación hay algunos conflictos por malos entendidos. Ten confianza y abórdalos rápido. Las solteras disfrutarán de unos días con amigos, las llenará de vitalidad. Suerte: Hay una oportunidad para brillar con el planteamiento de alguna idea o solución, por lo que serás tomada en cuenta y esto te será gratificante. Te abrirá más puertas.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Amor: Una tercera persona está generando discordia, pues su intención es que rompas esa relación. Ya depende de ti qui quieres caer en esa trampa. Suerte: El buen sentido del humor será tu principal arma para que puedas lograr eso que tanto quieres. Tu espontaneidad te ayudará a avanzar más rápido en lo que estás haciendo.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Amor: Este fin de semana es propicio para que hagas contacto con esa persona que te gusta. Todas las condiciones están dadas para que quede flechado. Suerte: En el plano laboral tendrás que esforzarte un poco más y quieres que te tomen más en cuenta para asuntos importantes. Es probable que este sábado tengas que tomar una decisión trascendental.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Amor: Es hora de que sorprendas a tu pareja, él también merece atención y dedicación. Destácate con una salida o alguna comida rica que a él le guste. Suerte: Hay una oportunidad laboral extra te que dará un ingreso adicional de dinero este fin de semana. No la desprecies porque será tu carta de recomendación para futuros empleos.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Amor: Un encuentro con personas que amas será tu fuente de energía. Organízala, tenías tiempo que no te sentías tan plena. Revivirán buenos momentos. Suerte: Tu verborrea o impulsividad puede traerte problemas con alguien con poder. Mide tus palabras, trata de ser asertiva al momento de comunicar esa incomodidad que sientes.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Amor: Te cuesta poner límites y eso lo saben las personas que abusan de tu confianza. Llegó el tiempo de frenarlos, porque no puedes continuar en esta situación desgastante. Suerte: Una persona de la tercera edad te dará un gran consejo de vida que te dejará sorprendida. No lo subestimes y escucha con atención cada palabra.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Amor: En tu familia hay una persona que está moleta porque se siente abandonada por ti. Verifica quién es ese ser amado y comunícate, Hablen de la situación. Te entenderá. Suerte: Hay pérdida de dinero. Sacarás mal una cuenta, pagarás de más, te cobrarán dos veces un mismo producto. Sé precavida, porque es muy probable que este dinero no regrese a ti.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Amor: No descuides a tu pareja. Te esta demandando tiempo, pero estás concentrada en tu trabajo. Saca tiempo para compartir juntos. Suerte: Respalda la información que tenga en tus dispositivos, porque peligran ya sean por virus, daño de equipo o hurto. De preferencia guárdala en la nube.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Amor: Un gran amigo te contará sobre sus sentimientos hacia ti. Quedarás helada porque siempre lo has visto de esa forma. Eso te incomodará y quizá cambie la amistad. Suerte. Tu gran capacidad de adaptarte a los cambios te dará buenas noticias este fin de semana. Serás recompensada por salir de tu zona de confort y no morir en el intento.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Amor: Si no tienes nada bueno que decir, mejor quédate callada porque la idea no es lastimar al otro que te ama, ya que después viene el arrepentimiento y deterioro de la relación. Suerte: Vas a transgredir la norma y eso te hará sentir culpable, pero es la única opción que tienes para terminar de desarrollar lo que necesitas. No te sientas culpable.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Amor: Si lo que estás buscando es pasarla bien, pues estos días son geniales para conocer al alguien que está en la misma onda que tú y no quiere nada formal. Suerte: Un reto muy importante llega a ti y te cuestionarás si realmente estás capacitada para hacerlo. Confía en ti y tus habilidades para ejecutar y aprender nuevas cosas.