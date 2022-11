Lucy Adlington, es la autora de ‘Las costureras de Auschwitz’, un libro basado en una historia real, que relata las vidas de un grupo de mujeres cautivas en un campo de concentración y obligadas a hacer ropa para el ejercito nazi y sus familias.

En una videollamada, Lucy recordó cómo fue escuchar las historias de una de las sobrevivientes y lo que esto le enseñó sobre la fuerza femenina y la importancia de la amistad entre mujeres.

- Al leer tus libros nos damos cuenta del gran trabajo de investigación que haces, ¿Cómo es tu proceso?

Cuando comencé a escribir el libro había tanta información que es difícil elegir qué dejar y qué quitar. Como se trata de una historia real, no de una ficción, es importante hacer homenaje a estas mujeres. Siento que cuando comencé a escribir se convierte en una historia, conoces a las chicas desde que son jóvenes hasta que llegan a Auschwitz, es muy interesante.

- Pudiste conocer a algunas de las personas que son las protagonistas en ‘Las costureras de Auschwitz’, ¿Cómo te sentiste al escuchar sus experiencias?

Para una historiadora es muy especial cuando tienes una conexión especial, el hablar con sobrevivientes y familiares te das cuenta de cuan fuertes son las memorias y es muy poderoso escuchar las historias.

‘Las costureras de Auschwitz’, una novela que habla sobre la fuerza femenina y la amistad entre mujeres Cortesía Grupo Planeta

- ¿Hay algo que resonó contigo de estas pláticas?

Sí, cada día era un nuevo descubrimiento, especialmente cuando platiqué con la última costurera sobreviviente, Bracha Kohut. Me dijo cosas que nunca hubiera encontrado en los archivos, detalles íntimos sobre cómo era coser la ropa de la SS. A veces me sorprendía con sus respuestas, por ejemplo, le pregunté cómo fue hacer ropa para la esposa del encargado de Auschwitz. Para mí eso es como vestir a un monstruo, pero ella simplemente alzó los hombros y me dijo: “Ella no era tan especial”.

Eso me sorprendió, pero cuando lo analicé, me di cuenta de que la costurera quería enfocarse en su familia y sus amigas, para ella las personas cercanas eran más importantes que los miembros de la SS que abusaban de ellas. Fue muy emotivo.

- Tras escuchar las historias de estas mujeres que vivieron cosas horribles, ¿De dónde crees que sacaron la fuerza para seguir adelante?

Algunas cedieron ante la desesperación, es entendible. Para estas personas la fuerza la tomaron de sus amigas. Se conocían de tiempo antes y se apoyaban.

Bracha tenía una amiga Eraina, ella quería morir por el horrible trauma que había vivido, pero Bracha le dijo: “No, tienes que vivir”, y la arrastró a trabajar todos los días para evitar que fuera enviada a las cámaras de gas. Esas amistades son lo que las mantuvo vivas.

- En el libro la amistad entre las protagonistas es un tema central ¿Cómo fue que esto les ayudó a sobrevivir?

Existe este estereotipo de que las mujeres siempre están en competencia por la atención de un hombre y de que no se llevan bien y me parece ridículo.

En mi experiencia las amistades entre mujeres son increíblemente fuertes y leales y para estas costureras la amistad duró hasta mucho después de la guerra, hasta el día en que murieron, se apoyaron toda la vida.

Actualmente pasamos por momentos difíciles y frecuentemente pienso en Bracha y que incluso estando en Auschwitz ella dijo: “Vamos a salir de aquí”, eso me impulsa a seguir y pienso: “puedes hacerlo, puedes salir de esto”.

‘Las costureras de Auschwitz’, una novela que habla sobre la fuerza femenina y la amistad entre mujeres Cortesía Grupo Planeta

-En el libro los personajes nunca pierden su humanidad, a pesar de estar en la peor situación posible, ¿Cómo lograste mantener su integridad?

Supongo que todos tuvieron dudas y cayeron en la desesperanza, ¿cómo no hacerlo cuando ves a tu familia siendo asesinada y sabes que puedes ser el siguiente? La resiliencia que tuvieron tenía que ser renovada cada día para poder sobrevivir. Debió ser un esfuerzo enorme.

- Aunque la historia está basada en eventos que sucedieron hace muchos años, los valores de los personajes siguen vigentes. ¿Cómo se pueden identificar las nuevas generaciones con las costureras de Auschwitz?

Varios de los elementos en el libro son universales. Me gusta que el libro da la oportunidad a las personas de ver a las costureras de Auschwitz como humanos. Creo que todos podemos relacionarnos con la experiencia de tener que construir una comunidad y tener que cuidar unos de otros, eso es relevante ahora más que nunca. También me gusta que estas mujeres hayan podido hacerlo a través de la ropa, porque las mujeres en particular tenemos una relación especial con la ropa.

Nos gusta como nos hacen sentir, el mensaje que mandan, cómo puedes sentirte renovada por medio de la ropa y compartirla con tus amigas., es un medio para la creatividad.

Una de las cosas que me gusta sobre tu libro es que muestra la importancia de la ropa y no solo lo ve desde un punto de vista frívolo.

¡He estado hablando sobre ropa por 20 años! y hay personas que dicen “sólo es ropa” a lo que yo respondo: “Pues tú no estás desnudo”. Pero la ropa habla mucho sobre tu personalidad, sobre tu creatividad. Puedo abrir mi closet y vestirme dependiendo de mi humor y lo que quiero expresar, incluso dependiendo de cómo quiero que otros me vean. Los nazis entendían esto y lo usaban para hacer que los guardias se vieran poderosos y los presos se vieran débiles. Por eso me encanta escuchar historias sobre personas en Auschwitz que hacían pequeños cambios a su uniforme para mantener su individualidad, para sentirse humanos.