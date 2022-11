Influencer revela sus razones para no tener hijos pero indigna con su “odio” a la maternidad

Aunque cada mujer es libre de decidir sobre la maternidad, la influencer británica Lorella Palmer ha sido duramente criticada por la manera de expresarse y rechazar a los hijos. La joven de 22 años ofreció una lista sobre sus razones para no ser madre.

Palmer suele presumir su gran estilo para vestir, presumiendo grandes outfits a través de su cuenta en TikTok, pero ahora decidió hablar de su vida personal asegurando que está plenamente feliz y no necesita tener hijos para sentirse realizada.

Las razones de la influencer para no ser madre que han indignado

Para los internautas su postura sobre ser madre no es cuestionable, pero si su manera de ver a los niños y no respetar a quienes disfrutan la maternidad.

“Los niños son simplemente molestos, me molestan, en todos los sentidos de la palabra. No tienen sentido común, no pueden beber, tienen que acostarse temprano, gritan, lloran, me molestan”, dijo al medio The Mirror, luego de que se viralizara un video suyo detallando las razones.

Para la modelo una de las cosas que más le molesta cuando ve a un niño, son “los mocos alrededor de la nariz” y la baba alrededor de la boca.

“Tienen comida por todas partes y tienen los dedos pegajosos. Simplemente ellos están viviendo su vida, están siendo niños, ¡pero yo tengo ganas de usar vestido y no preocuparme si me van a ensuciar! No me gusta ese desastre, aléjate de mí”, remarcó.

Por si fuera poco, hizo énfasis en los cambios físicos que experimentan las madres que dan a luz.

“¿Por qué querría sacar algo del interior de mi cuerpo y expandir mi estómago y mis pechos. Además de todo lo que hay en mí que simplemente va a cambiar?”, agregó.

Para ella también representan un gasto económico que no tiene deseos de asumir.

“Los niños son caros. Sé lo que es crecer bastante pobre y prefiero irme de vacaciones que pagar por un niño. Tengo muchas razones, pero al final del día, decir que no quieres tener hijos debería ser suficiente”, sostuvo.

Sus palabras fueron rechazadas por algunos usuarios y hay quienes opinan que algunos traumas de su infancia se reflejan en sus palabras.

“Que no quiera tener hijos está bien, es decisión de cada uno. Que hablé tan despectivamente de los niños, como una “molestia” es más bien una herida Suya, de la infancia que ella pasó. Muy probablemente a ella la hayan tratado como una molestia”, “Simplemente no todos desean tener hijos… y eso está bien también, pero no hables tan despectivamente de los niños”, “Ufff, describió a un humano en pleno crecimiento. No sabía q ella nació de la nada con la edad y el conocimiento que cree tener ahora. Si hubiera dado otras justificaciones, podría haber estado de acuerdo. Pero con esas no”, comentaron.