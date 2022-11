Horóscopo chino del 8 al 14 de octubre: lo que debes saber para la segunda semana de noviembre

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Estás muy concentrada en ti, y de cierta forma has ignorado todo tu entorno, por lo que no te estás dando cuenta que tu familia y seres queridos te están necesitando. Tienes que mostrarte más cercana. Ciertamente hay obligaciones, pero al final las personas que te aman son las que estarán allí. Valóralas porque el tiempo nadie lo devuelve.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Estás en un momento de gloria con tu pareja. Es una de las mejores etapas que vivirás. Disfruta de la cima y aprovecha para conversar temas comunes entre ambos que permiten que la relación tenga mayor fluidez. Ambos se dan su tiempo y espacio y esto es lo que te tiene más enamorada. No lo vayas estropear con celos infundados por personas inescrupulosas.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

El tiempo pasará muy rápido en estos días en tu trabajo porque estás haciendo algo que disfrutas, que te entretiene y lo mejor que te está generando dividendos. Guarda todos los resultados positivos para que lo uses como tu carta de presentación que te dará la oportunidad de escalar más alto antes de que termine el 2022.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Alguien muy importante para ti te elogiará tu trabajo y tu desempaño en los últimos meses, por lo que tu ánimo se levantará. Esos comentarios te llagarán en el momento indicado, pues tu energía positiva estaba comenzado a disminuir producto del estrés. Valorarás cada palabra y eso te dará mayor ímpetu para seguir haciendo las cosas con la mayor disposición.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Te estás exigiendo demasiado y tu cuerpo ya está comenzando a sentir la presión mental y física que le están poniendo. Cuida el área de la cadera, las piernas, los ojos y sobre todo tu tiempo de descanso. Date un tiempo para ti, deja de andar apurada solo para que te alcance más el tiempo. Lo que no pudo hacerse, pues lo realizarás en otro momento. Tómate una pausa cada hora.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Estos días son propicios para que converses con alguien de confianza todas las preocupaciones que te agobian y restan calidad de vida. Ese allegado te cambiará la perspectiva que tienes sobre estos asuntos. Es muy probable que estés magnificando las responsabilidades y las dificultades, cuando en realidad es mucho más sencillo.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Hay algunas cosas que debes cambiar en tu casa, la economía estará en buenas condiciones para saldar estos asuntos pendientes en el hogar. Pero trata de hacerlo por parte para que no fuerces mucho tus finanzas y puedas resolver otras situaciones que también requieren de apoyo financiero. Con esto te sentirás renovada. Realiza una limpieza profunda.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Lo que ocurre en la casa, se queda allí y los problemas del trabajado déjalos ahí. No debes mezclar ambos. Aunque suene un poco complicado, sí lo puedes lograr porque actualmente esto no te permite concentrarte como se debe en cada una de tus responsabilidades según su tiempo y espacio. No importa lo que piensen tus superiores, tu vida fuera del trabajo se debe respetar.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Desde hace algún tiempo, hay una actividad que te llama la atención y que quieres realizar, pues llegó el momento de que aprendas un oficio nuevo. No solo obtendrás más conocimientos, sino que te relacionarás con otras personas e incrementarás el ingreso de dinero a tu hogar. Es muy probable que termines viviendo de esta nueva enseñanza.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Que las emociones y los sentimientos arrebatados te dominen. No tomes ninguna decisión bajo estas circunstancias porque te podrás arrepentir, y no habrá momento para revertir los daños que puedas ocasionar. Lo mejor será que te calmes y estés relajada para que tengas un mejor panorama de la situación.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Estás resignada a perder ese amor solo porque crees que es un imposible, pero estás muy equivocada. No has visto las señales que te ha mostrado el universo. Lucha por esa persona porque realmente valdrá el esfuerzo y las lágrimas que esto pueda causar. Al final vivirás momentos muy felices y valorarás aún más cada segundo a su lado.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Tendrás la suerte de tu lado. Atraerás el dinero por estos días, por lo que es probables que concretes muchas ventas, cierres contratos, logres el pago de deudas, te adelantarán algún dinero. Lo importante es que facturarás y eso será punto a tu favor, sobre todo en este periodo en el que te están poniendo a prueba, aunque tú no lo creas.