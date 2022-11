Así cambiará la suerte de los signos con la oposición de Urano

Este miércoles 9 de noviembre seremos testigos de un evento astrológico que tendrá repercusión en la suerte de los signos del zodiaco. Se trata de la oposición de Urano, que iniciará a las 02:26 de la madrugada en Ciudad de México, y es el momento en el que este planeta está más cercano al nuestro. Evento que ocurre cada 370 días.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tu creatividad y poder de análisis serán tus grandes aliados por estos días. Te conectarán con personas con poder que te permitirán desarrollarte y expandirte. Conocerán todo tu potencial, incluso, llegará el momento en el que hasta tú misma te sorprenderás de todo lo que eres capaz de hacer y lograr con esos talentos que tenías ocultos y desconocías.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

El dinero llegará solito a ti. Pago de deudas, lotería o rifa podrían el camino para que ese efectivo llegue a tu cuenta. Y será en el justo momento que lo necesitas para invertir en algo grande y que, sobre todo, multiplicará esa cifra. No le cuentes a nadie lo que estás haciendo porque hay personas envidiosas que están atentas a todo lo que haces.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

La abundancia está presente en tu vida. Ese trabajo en equipo y organizado que estás teniendo con tu pareja o un ser amado permitirá que consigas paso a paso cada uno de los propósitos. No puedes desmayar en el camino, ni mucho menos permitir que la negatividad se apodere de ti. Levántate con el mejor ánimo porque todo está fluyendo estupendamente bien.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Aprovecha las buenas relaciones que tienes con tu entorno porque se presentarán muchas oportunidades durante el día. Una persona muy cercana o querida te brindará un consejo o te presentará con alguien que será importante para ti, y trascenderá en tu vida. Es el momento para mostrar tu mejor cara.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

No estás teniendo la paciencia que se requiere para tratar con cierto tipo de personas. Esto puede jugarte una mala pasada, así como tu verborrea. No tientes la suerte y lo mejor será que busques la forma de canalizar ese defecto para que no te pase factura más adelante. A veces tiendes a alejar a personas que pueden catapultarte al éxito por esa actitud poco tolerante.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre.

En el ámbito laboral o de negocios hay propuestas interesantes para considerar. Estás en todo tu derecho de aceptarlas o rechazarlas. El panorama no cambiará si la decisión tomada se basa en los argumentos correctos, pues de lo contrario se puede ver reflejado en tu economía. Quizá hay un nuevo empleo, un nuevo puesto de trabajo, un ascenso o un reto con alguna recompensa monetaria.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tendrás que tomar decisiones importantes que involucran a otros. Sentirás un peso enorme sobre ti, pero eso será pan comido porque estás preparada para este reto. Ya has analizado bien todas las ventajas y desventajas. No tengas miedo. También puedes reunirte con esas personas para conocer su opinión, así estarás más segura. Todo saldrá a pedir de boca.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Cada vez estás más cerca de la meta y la alcanzarás más rápido porque estás juiciosa con las finanzas y la organización. Si estás falla en materia económica, puedes realizar un préstamo. Lo aprobarán sin tantos protocolos. Será el dinero mejor invertido que tendrás. Recuerda que debes dejar todo por escrito para evitar malos entendidos.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Hay mucha competencia y realmente es muy buena. Tendrás que poner mucha atención y esfuerzo para que puedas destacarte en eso que están centrada. Trata de identificar las debilidades y las amenazas de ellos para que con base en eso puedes trabajar y sacar ventaja. No dejes de luchar, porque erres guerrera y lo conseguirás.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

El pesimismo te está restado energías y oportunidades. Si quieres que tu suerte cambie será necesario que comiences contigo. Busca fuentes de vibras positivas. Realiza algún baño o ritual para conseguir ese equilibrio. De no hacerlo continuarás cometiendo errores que pueden costarte el empleo o las amistades.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Todo está listo y encaminado para que comiences con buen pie ese proyecto que tanto deseas. Se te abrirán muchas puertas y contarás con la aprobación de personas poderosas. Lúcete porque gente importante que te está mirando. Deja constancia de todo para que puedas usar esto a tu favor en un futuro cercano.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Debes ser precavida porque hay situaciones que no puedes tomarte a la ligera, necesitas tener tu tiempo. No es recomendable que realices actos en los que se requiere tu firma, pues hay riesgo de pérdida. Lo mejor será esperar unos dos días para volver a retomar estos asuntos, en especial si se trata del tema de finanzas.