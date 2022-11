Horóscopo chino: El eclipse total de Luna influirá así en los signos

Este martes 8 de noviembre la Luna será la protagonista del cielo, cuando origine se origine el eclipse lunar total, espectáculo astronómico que se podrá ver México, Centroamérica, Colombia, las regiones más boreales de Perú y Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Asia y Australia.

En México el eclipse parcial comenzará a las 03.09 am del martes con la entrada de la Luna a la umbra. Este hecho ejercerá influencia en la suerte de los signos de la astrología china.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

El eclipse puede afectar la parte económica de los nacidos bajo este signo, por eso es recomendable que tenga una organización de sus finanzas y trata de gastar sabiamente el dinero. No es día favorable para endeudarse, ni para financiar a nadie. Lo mejor será resguardar sus ahorros. Cuidado con los cambios de tarjetas y la revelación de las contraseñas.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Estarán muy susceptibles emocionalmente y esto puede tener dos efectos: positivo, pues ayudará a drenar lo que se tiene atascado por mucho tiempo, dando paso a una liberación. Y negativo, pues puede agobiar a los que están alrededor porque no son capaces de controlar sus sentimientos, y no saben cómo ayudar a los nacidos en estos años.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Es el tiempo preciso para dedicarle atención al cuerpo y las señales que está dando. Sobre todo el área de los genitales, en el caso de las mujeres. Hay algunas alteraciones que pueden estar relacionadas con la alimentación. Para los hombres, sumo cuidado con la cabeza. Los dolores pueden deberse a estrés, preocupación o problemas visuales.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Para estos días en los que la Luna tiene gran influencia, se presentará nostalgia por el pasado, que la hará reflexionar y cuestionarse. Sin embargo, no puede quedar enganchada en esta etapa, pues lo que tanto extraña ya no está. Si no asimila esto, está condenada a quedar sumergida en un círculo vicioso que alimentará los pensamientos negativos y no dejará continuar bien el camino.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Hay mucha ambición puesta en un proyecto que dará sus frutos dentro de poco, pero afectará algunas relaciones de amor para las nacidas en este signo, ya sea en la familia o la pareja. Lo mejor será buscar un equilibrio entre el trabajo y el hogar, para dejar de lado la sensación de que falta algo, de que se tiene una cosa, pero se sacrifica otra.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Alguien llegará para remover y cuestionar las creencias más arraiga. Esto será un choque muy fuerte, pero resultará necesario para lograr el cambio que está buscando desde hace tiempo y que es necesario para seguir trascendiendo. Hay días de mucha reflexión y quizá la culpa aparezca, pero no debe permitir que esta se apodere. Solo que sirva para saber qué cambiar del presente.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Hay buenas noticias para las nacidas en este signo, pues el dinero circulará con mucha fuerza, dando así oportunidades para concretar algún contrato, lograr un alquiler más económico, una oferta laboral, conseguir un préstamo o una buena promoción en el área de tecnología. Serán días para sacarle partido al máximo.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Si se desea tomar alguna decisión importante en materia amorosa, estos días no son lo más recomendables porque hay mucha fricción y la Luna estará influyendo en el comportamiento de algunas personas. Hay muchos altibajos en la relación que pudieran tornarse incómodos y poco tolerantes, pero será esencial ver la situación desde otras perspectivas.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Para las que están trabajando, se presentan algunos conflictos, altercados o malos entendidos que pueden alterar la paz que tanto le había costado conseguir, pero para salir airosa de esta situación hay que sentarse a ver todo desde afuera para buscar una solución rápido y en la que todos ganen. Quizá afecte el sueño, por lo que tendrán que buscar alternativas para conciliar el descanso.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

La creatividad será la protagonista por estos días. Abrirá las puertas de la abundancia y expandirá la mirada hacia el entorno. Es estupendo para monetizar las ideas y conseguir mejorar las finanzas que están un poco baja por los inconvenientes acontecidos recientemente. La energía financiera se renovará y dará un respiro.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Tendrás que poner atención a las palabras que usas para expresar todo lo sientes, porque quizá algunos lo tergiversen y causen malos entendidos. Lo mejor será es preguntar a esa persona entendió perfectamente lo que quieres decir. También será un momento propicio para limar esperezas con alguien muy cercano, pues ya se tiene que cerrar ese ciclo.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Habrá una reunión familiar para ponerle punto final a las situaciones que incomodan a muchos. Será productiva y aportará equilibrio. El ambiente cambiará para mejor, en especial para los días cercanos a la Navidad, así que los roces o las malas caras serán cuestión del pasado. Solo se debe aprovechar este tiempo para definir algunos límites y expresar lo que incomoda para que no se vuelva a repetir.