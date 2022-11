Horóscopo chino: las sorpresas que traerán el primer sábado y domingo de noviembre

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Notarás un poco de distanciamiento de tu pareja, que está poco comunicativo. Dale su espacio, pero no bajes la guardia. Cuando creas conveniente, conversa con él, pues es evidente que hay un problema, que algo lo afecta y a la relación también le está pasando factura. No presiones, solo se asertiva al hablar. Si estás soltera, es probable que se sientas ansiosa. No te presiones por no contar con una media naranja.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Serán días para reflexionar sobre la relación, si vale la pena seguir luchando por algo que te tiene agotada, pues has apostado todo, pero no parece suficiente para que las cosas mejoren. Tendrás que poner en una balanza todo lo que has dado y lo que has recibido. Este fin de semana te cuestionarás si realmente eres feliz y esto es lo que deseas para tu vida. Cortar duele, pero seguir sin un rumbo definido y estando agotada duele aún más.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Llegó el momento de que demuestres todo el agradecimiento que sientes por ese ser querido que te sacó del hoyo en el que estabas. Esa persona está satisfecha con lo que hizo. Estos dos días son los ideales para una cena o un rico almuerzo en familia. Eso sí, debes tener muy claro que es hora de partir y seguir tu camino. Ya estás lista para hacerlo. El cosmos te brindó las herramientas para que comiences a echar andar.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Estás viviendo un dolor muy fuerte, esa pena te está consumiendo y es por eso que estás ensimismada, lo que impide ver que las personas que amas también están sufriendo igual, y quizás más que tú por la indiferencia con la que los tratas. Aprovecha estos días para acercarte a tus seres queridos y conocer cómo están. Les caerá bien cargar entre todos el peso de ese dolor. Nadie tiene por qué ser san salvador.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Crees que ese sueño no lo has alcanzado porque “todo te juega en contra”, pero no es así. Es porque no has hecho un esfuerzo máximo para conseguirlo, un sacrificio verdadero y grande como esa meta. Usa estos días para replantear la estrategia, conocer qué estas pasando por alto, y para renovar las energías. Ya verás que el lunes comenzarás mucho más animada y dispuesta a realizar hasta lo imposible para llegar a la cima.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

La familia es lo segundo en la vida, pues primero debes ser tú. Pero eso no significa que permitas que hagan contigo y con tu dinero con que a ellos se les plazca. Estos días son propicios para cobrar ese dinero que te tienen retenido, y que te han puesto mil excusas para pagártelo. En este fin de semana tendrás dos opciones: o seguir cobrando, o darlo por perdido y aprender la lección de que el dinero no es amigo de nadie y no conoce de lazos sanguíneos.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Vas acelerada, y del apuro solo queda el cansancio y la culpa. Sientes que el día no tiene suficientes horas para todas las cosas que tienes que hacer y que tienes que resolverlas de forma rápida para quedar bien con todos. Pues están yendo por un mal camino. Solo quédate con una que otras actividades y dedícate de lleno a estas. Ahora sí verás que el rendimiento sí será como el que esperabas.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Celebrarás una buena noticia tuya o de alguien muy especial para ti. Te muestras rozagante, llena de vitalidad y esas energías rendirán sus frutos porque es muy probable que atraigas a una persona interesante que te mostrará su mundo, pero lo mejor de todo es que tú también le mostrarás el tuyo. Quedarán enganchados y sentirás que el final no existe en este nuevo episodio de tu vida amorosa.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Las responsabilidades que tienes te están llevando al punto del colapso. Si no empiezas a organizarte, a delegar y establecer límites, empezarás a sentir que ya no rindes como antes y que tu cabeza no da para una idea más. Descansa, ve a un parque o un lugar al aire libre y disfruta de ese contacto con la naturaleza, pero sin pensar en lo que te agobia, sino en lo que te hace feliz y lo que realmente quieres para tu vida.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Serán días estupendos para comenzar una nueva etapa de tu vida: una mudanza, un nuevo empleo, un nuevo negocio. En sábado y domingo se gestará este comienzo en el que te sentirás feliz, realizada y plena. Las energías positivas están súper cargadas y listas para ser usadas en etapa que te traerá retos importantes y descubrirás muchas potencialidades en ti, que te dejarán con la boca abierta.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Se adelanta el pago de un trabajo, esa es la gran sorpresa del fin de semana. Tendrás en tus manos un dinero con el que no contabas. Ahora sí podrás avanzar más rápido. Para que no se te convierta en sal y agua, realiza una lista con las prioridades que tienes. Salda primero las deudas, porque estas solo estacan y no permiten que la energía del dinero circule como debe ser. Tendrás unos días relajante.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Te estás llevando los problemas del trabajo para la casa, y eso eleva la tensión en el hogar porque tu familia, tu pareja y hasta tu mismo cuerpo te está pidiendo que pares y comiences a darle a cada cosa su tiempo y espacio. Resuelve esto porque estás dejando de disfrutar momentos que no volverás solo por estar enfocada en una responsabilidad, que muchas veces no terminan valorando, entonces, te sentirás culpable