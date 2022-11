Horóscopo: Amor y fortuna para el 5 y 6 de noviembre

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Fortuna: Encontrarás la solución a ese problema que te tenía desvariando. Ahora las situaciones positivas comenzarán a fluir como un río. Vienen buenos tiempos para ti en materia financiera. Amor: Estás tranquila disfrutando de este tiempo. Sigue así y comparte lo que sientes con las personas más importantes para ti.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo.

Fortuna: Esta semana será muy productiva. Habrá éxito laboral o en el negocio, pues las ventas y los ingresos de dinero están aumentando. Esto te traerá tranquilidad por un buen tiempo. Amor: Tu pareja te comprenderá al máximo y la comunicación está en su mejor punto. Son días buenos para plantearse nuevas metas juntos. Si estás a la espera de Cupido, pues estarás rodeadas de buenos amigos estos días.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Fortuna: Tendrás el trabajo que se adapta a tus necesidades, en especial si eres madre, pues contarás con el tiempo para estar allí para tus hijos. Amor: Debes controlar la impulsividad porque ese desenfreno que tienes te puede meter en problemas o sencillamente alejar a cualquiera esté cerca o quiera formar parte de tu vida.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Fortuna: Si estás pensando en endeudarte, tienes que empaparte muy bien sobre las condiciones para pagar, ver las letras pequeñas Hablar de plazos, porcentajes y contratiempos. Recuerda que si haces esto debe ser por un gran propósito. Amor: Estás muy confiada de tu relación, al punto de que has llegado a descuidarla. No eres la única en el universo. Hay otras personas que están dispuestas a dar lo que tu ya no.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Fortuna: Trabajarás en equipo y los logros serán de otro planeta. Son un buen grupo y se han complementado de tal forma que hasta amigos son. Amor: Los celos en exceso y por nada se vuelven tóxicos y dañan todo lo que tocan. Ponle un límite y no permitas que esa persona ejerza más poder en ti porque estás dejando de lado tu vida.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre.

Fortuna: Estás sufriendo el síndrome del quemado, el estrés laboral, el cansancio físico y mental están haciendo que tu productividad baje. Pide vacaciones y reconecta contigo. Estos días serán para no pensar en el trabajo. Amor: Tu irritabilidad tiene harto a tu círculo afectivo más cercano, te comprenden, pero tiene un límite. Soluciona esto pronto.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Fortuna: Estás disfrutando de un buen momento en tu empleo, pues te sientes a gusto con tus compañeros y tus actividades. Amor: Tienes fatiga sexual, es tanta la ansiedad que te embarga, que tu deseo sexual se esfumó y te está causando problemas. No solamente, porque tu pareja ya se está candando de la situación.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Fortuna: Acudirás a tu red de contacto para seguir escalando en el ámbito laboral. Pero no para que te faciliten el trabajo, sino para que te orienten desde su experiencia y conocimiento. Amor: Busca darle otro aire a tu romance, porque la rutina está haciendo mella y el interés se está perdiendo. Si estás en libertad, pues llora y desahoga todo lo que siente, ten en cuenta que nadie muere de mal de amor.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Fortuna: Te tomarán en cuenta para desarrollar un nuevo proyecto importante, en el que tendrás la oportunidad de mostrar tus habilidades y capacidades. Deslúmbralos, pero escoge bien a quienes enfocarás tu atención. Amor: Hay cambios fabulosos en tu vida porque llega alguien que te hará sentir cosas que tenías olvidadas. Te sentirás súper feliz.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Fortuna: Seguirán los esfuerzos por conseguir la meta anhelada. Sie ntes que te falta mucho, que hay cosas en tu contra, pero es al revés. Amor: Hay algunos conflictos familiares por cosas que se acumularon y no se dijeron a tiempo. Lo mejor será resolver eso de una vez por todas para evitar que esto se convierta en un problema mayúsculo.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Fortuna: Las estrategias que están aplicando en el negocio o en lugar donde trabaja no están dando resultados. No se descarta reducción de personal para aminorar los costos. Amor: Encontrarás la tranquilidad que necesitas en una mujer, ella te aliviará ese desasosiego que te mantiene en vilo durante la noche. Valora sus consejos y el calor de hogar que te brinda.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Fortuna: Tendrás el equilibrio energético que necesitas para comenzar a crear. La imaginación comenzará a volar y llegarán a ti buenas ideas a las que sabrás sacarle el máximo partido. Amor: Hay momentos de tensión, discusión de una tercera persona que está buscando tener la atención de los dos. Si estás sin pareja, hay una esperanza de un encuentro memorable en estos días.