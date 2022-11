Horóscopo chino: Estos son los signos que encontrarán el amor en noviembre

El amor se puede manifestar de muchas formas y provenir de distintas fuentes, pues no solo proviene de la pareja, pues primeramente viene de adentro y se proyecta en los demás. La forma en cómo valoras tu libertad individual y emocional, así como el respeto que das y la fijación de límites, permiten que puedas sentirte toda una afortunada del amor. Durante este mes serán algunas las dichosas que podrán sentirse felices y bendecidas por amar y sentirse amadas.

Las nacidas bajo los signos del buey, el conejo, el tigre y el gallo, verán la fortuna en un sentimiento tan poderoso.

Recuerda siempre alimentar tu amor propio con aceptarte como eres, perdonarte por tus errores y lo que pudiste o no hacer ante determinadas situaciones, comprender e internalizar que no puedes controlar todo a tu alrededor y que debes aprender a solucionar sobre la marcha; a cuidar tu salud mental y rodearte de personas que aporten positivamente a tu vida.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tendrás la dicha de abrazar a alguien a quien amas con todo tu ser, esa persona que el tiempo y la distancia te habían arrebatado de tu lado. Tus sueños se harán realidad y podrás palparlos. No pierdas el tiempo en cuánto durará, solo disfruta y llénate de todo el amor que esa persona también estaba ansiosa por darte. Será la felicidad suprema y llorarás de alegría.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Le estabas buscando demasiado pretextos para negarte a reconocer que ese chico te trae de cabeza. ¡Qué de malo tiene! No debe importarte lo que piensen los demás. Atrévete a manifestarle lo que sientes, es muy probable que se sorprenda, pero en el fondo él lo intuía y pues también se negaba a aceptarlo. Ahora que los dos saben la verdad, apuesten por comenzar un lindo romance.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

¿Pensaste que nunca pasarías al primer lugar? Pues ese momento llegó. Ya no hay más salidas a escondidas, ni mentiras. El día que le manifestaste que estabas dispuesta a vivir intensamente lo que sientes por él, pues descubrió que también está igual de enamorado, que te ama con todos tus defectos y los obstáculos, y ya no está dispuesto a seguir perdiendo el tiempo en otra relación que no tiene vida.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

No importa cuán sola o acompañada estés, este mes es el tuyo porque la plenitud se apodera de ti para darte toda la fuerza y la energía para seguir amándote sin culpas ni ataduras. Te darás cuenta que eres más maravillosa de lo que crees. Te conoces tan bien, que sabes muy bien cuáles son tus límites y todo lo que tienes que hacer si alguien quiere traspasarlo. Disfruta de ti.