“No es mi problema”: pasajero se negó a cambiar de asiento en avión para que una madre se siente con su hija

Cada cierto tiempo se dan a conocer a través de las redes sociales casos de personas que decidieron no cambiar su asiento en vuelos en avión a familias, parejas o padres que querían ir sentado junto a sus cercanos. En esta ocasión, se trata de un pasajero que no quiso cambiar su asiento para que una madre pudiera sentarse al lado de su hija.

El caso

El hombre dio a conocer el caso a través de Reddit, en donde relató su experiencia. Allí, contó que él estaba sentado en el asiento de la ventanilla y que en el puesto del medio quedó una niña.

En tanto, en la fila de atrás quedó la madre de la menor, ubicada también en el asiento del medio. “Una mujer me pidió que me cambiara en un vuelo de TPAC desde Japón. Estaba en la ventanilla y su hija pequeña estaba en el medio a mi lado mientras ella estaba en el asiento del medio en la fila detrás de mí”, expresó.

Luego de esto, detalló que la mujer “me pidió, y solo a mí, que cambiara con ella para poder tener mi asiento junto a la ventana (al lado de su hija) y yo tomaría su asiento del medio una fila atrás”.

“Diablos, no, no. No es mi problema que no hayan reservado juntos”, aseguró de forma tajante el pasajero.

“Lo peor es que estábamos rodeados por otras personas de su grupo turístico que podría haber pedido un intercambio. O decirle al operador turístico. La audacia de preguntarme solo a mí y esperar un trato inferior de mi parte”, indicó.

Finalmente, el pasajero afirmó que pese a que la mujer se molestó con él, no le cambió el puesto y se fue sentado al lado de la niña, indicando que ella se portó muy bien. Además, señaló que se tomó una pastilla para dormir, por lo que tuvo un buen viaje.

El relato del hombre generó debate en la publicación, en donde algunas personas defendieron la decisión del pasajero, mientras que otros manifestaron su comprensión a la petición de la madre.