Horóscopo: la desdicha laboral llegará para estos signos esta semana

Algunos días de esta semana no serán de buena suerte para cuatro signos del horóscopo, ya que tendrán que lidiar con la sobrecarga laboral que busca una renuncia, así como las zancadas para mancillar la reputación, o los obstáculos que el propio currículo está colocando y dificulta concretar alguna oferta, o enfrentarse a la temida reducción de personal.

Debes estar clara de cuáles son tus derechos y deberes dentro del negocio, y apegarte a eso. No significa que no puedas colaborar en otras áreas, pero no se trata de una obligación. De ser así, trata de ser asertiva para comunicar tu descontento y exigir que respeten los límites que ellos pusieron al momento de contratarte.

En cuanto al CV, en muchas ocasiones se tienen a colocar todas las experiencias laborales que se tienen y esto puede ser mal visto por los empleadores, ya que se traduce en una persona inestable o conflictiva. Lo ideal es que destaques en las que estuviste la mayor cantidad de tiempo y desarrollaste las actividades que están relacionadas con el cargo al que estás optando.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

El que asas dos conejos al mismo tiempo, aunque sea uno se le quema. Es por esto que deberás tomar la decisión de soltar alguno de los empleos que tienes porque no estás rindiendo como deber y estás quedando mal. Lo mejor es salir por la puerta grande. Para las que están desempleadas, hay algo que está fallando en tu currículum que les impide contratarte. Analiza cuál es ese obstáculo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Estos días serán un poco turbios en materia laboral o relaciones de negocios. Alguien quiere hacer una zancada para mancillar tu nombre. Buscarán culparte de algo que no has cometido. Lo mejor es que guardes y respaldes información importante, datos y otros documentos antes de entregarlo al destinatario final. Esto te salvará de la mala jugada y dejará al descubierto las intenciones del otro.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Te sobrecargarán de responsabilidades para ver qué tanto soportas. Será un duro reto en el que tendrás que pensar si estas dispuesta a pasar por estas pruebas constantemente y que el resultado final en tus finanzas no se equipara a los que has hecho. Te sentirás agotada y que tu eficiencia no es la que estás acostumbrada a aportar en tus empleos. No descartes que objetivo final sea cansarte para que renuncies.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Si estás en busca de empleo, estos días no son los más idóneos para conseguirlo. Ten cuidado porque algunos querrán plantearte días de pruebas que es muy probable que no sea pagaos y solo quieran aprovecharse de tu necesidad para ellos cubrir sus plazas. Si tienes un trabajo, pues hay reducción de personal. Ciertamente nadie es indispensable, pero trata proyectar que eres una pieza clave dentro de la empresa para que te mantengan lo más que puedas en tu lugar.