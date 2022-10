Horóscopo Chino: amor y dinero para la primera semana de noviembre para todos los signos

Amor y buena suerte para la primera semana de noviembre Imagen de Look Studio en Freepik

Llegó noviembre y con este nuevas oportunidades y vivencias que te harán crecer. Comienzan ciclos, se compartirá en familia y las deudas quedarán saldadas. Estas son las predicciones para la primera semana de este mes, desde el 1 al 6 de noviembre.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

En el amor: Sientes que nadie te comprende, que no son capaces de ver lo que tienes para ofrecer. Es la razón por la que sigues soltera o lo que desencadena las peleas con tu pareja. A veces tienden a encapricharte en que vean las cosas desde tus perspectivas y te olvidas de la empatía. En el dinero: llega a tus manos un papel muy importante que puede abrir las puertas a nuevos ciclos que influirán en tus ingresos económicos.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

En el amor: Sin pedirlo, un gran amigo te dará un sabio consejo. Tómalo como un gran regalo que te servirá para el resto de la vida y te servirá para conseguir todo tipo de amor que necesites. Disfruta de su compañía y retribuye ese obsequio con un tiempo para ustedes. En el dinero: hay pérdida de algún objeto de valor que significará mucho para ti, no solo por lo que cuenta, sino también por la información contenida en este. ¡Cuidado!

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

En el amor: Hay alguien que quiere lo mismo que tú. Tiene tanto interés en esa persona como tú, así que te tocará marcar tu territorio y fijar posición, si realmente ves que hay futuro con ese prospecto de pareja. En el dinero: Se vienen gastos relacionados con la salud, algunos exámenes o chequeos que no estaban en la cuenta, pero ahora toca asumirlos para descartar cualquier anormalidad en tu cuerpo.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011..

En el amor: Tienes estos siete días para buscar la manera hallar el camino para sanar las heridas del alma que te tienen estancada en el plano amoroso. Debes empezar para poder ver resultados positivos, porque sino, no saldrás del hoyo. En el dinero: El azar está a tu favor. Hay altas probabilidades de que llegue un dinero a ti a través de una rifa, lotería, billetes en la calle y más. Gástalo con cautela.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012.

En el amor: La familia quiere más tiempo de ti. Organízate y propicia encuentros de calidad con ellos. No solo mejorará tu relación con ellos, también verás cambios en tus energías. En el dinero: Esas energías que llegan comenzarán a circular y las finanzas de tu hogar cambiarán para mejor. Solventarás algunos gastos que estaban pendientes y te sentirás más tranquila porque ya nada de agobiará antes de dormir.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

En el amor: Los celos desmedidos jamás son buenos, así que no trates de justificarlos sin importar que vengan de ti o de tu pareja, pues solo demuestran una enorme inseguridad y apego emocional. Reflexiona. En el dinero: Saldarás una deuda que adquiriste con un familiar o ser querido. Aunque no tenías presión por parte de este, ese peso no te dejaba continuar libremente. Ahora, sí podrás proyectar nuevas metas.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

En el amor: Tu pareja o tú tendrán un viaje en puerta sin la compañía del otro, que pondrá a prueba cuánto se aman y respetan. Es preciso para extrañarse y valorarse. Los solteros es probable que consigan a alguien con quien hagan química. En el dinero: Te has ganado todo lo que tienes en tu trabajo gracias a tu esfuerzo y dedicación, pero no es lo mismo que piensan algunos malintencionados, que están tramando cómo hacerte una trastada para que quedes mal.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

En el amor: Extrañas mucho tu pasado, eso no te permite avanzar y darte la oportunidad de vivir nuevas experiencias. Ya lo que tanto extraña no está ni son las mismas personas, pues el tiempo los ha cambiado a todos. ¡Acéptalo!. En el dinero: Se viene tiempos difíciles en el lugar en el que trabajas, por lo que tendrás que decidir entre quedarte, pero ganando un poco menos o salir a buscar un nuevo trabajo donde tengas un mejor sueldo.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

En el amor: Tienes que salir de la rutina, eres merecedor de un día fuera de lo convencional al lado de las personas que amas, pues dedicas demasiado tiempo al trabajo. En el dinero: Hay renuncias y despidos en tu lugar de trabajo, pero no te preocupes porque eso no te afectará, al contrario, te beneficiará porque es muy probable que te asciendan o entres en el cargo que esperabas.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

En el amor: Pasarás un momento de enojo porque mal interpretarás uno comentarios, pero todo se solucionará rápidamente, pero te dejará una gran enseñanza. En el dinero: Tendrás que decidirte por un solo trabajo o responsabilidad, las dos cosas que estás haciendo en simultáneo te están agobiando y restando eficiencia. Coloca en una balanza con tienes más beneficio y toma la decisión sin remordimientos.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

En el amor: En estos siete días encontrarás a alguien interesante que quedó impresionado por la posición que tienes hacia ciertos temas tabúes. Un sapiosexual que te pondrá a latir más rápido el corazón y nublará tu cordura. En el dinero: Es una semana buena para comenzar con un proyecto, idea, trabajo o vivienda, porque tus energías están limpias para destacarte y sentirte a gusto. Tendrás permiso de tus superiores para que des rienda suelta a tu creatividad.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

En el amor: días propicios para desahogarte con tu pareja o ser querido sobre todo lo que te agobia. Estará todo oídos para ti. Será un momento también para compenetrarse más y luchar juntos por lo que desean. Están mirando hacia el mismo objetivo y eso es bueno. En el dinero: Resguarda los datos de tu computadora, celular y redes sociales. No pinches ningún enlace que desconozcas porque te puedes quedar sin dinero, información valiosa y sin redes sociales.